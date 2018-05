Pensionados protestan en el centro de Caracas por bajos ingresos

"¿Cómo vivimos?, muertos de hambre vivimos los viejitos, yo tengo 27 años luchando por los abuelos y llegué a tatarabuelo y bisabuelo y me estoy muriendo de hambre, no consigo mis medicinas, soy diabético, he recorrido hoy [2 de mayo] no menos de 10 farmacias y me rebotan (no hay medicamentos)", dijo a la prensa Emilio Lozada Yanez, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela (Fenajupv).

El grupo que se concentró a las 10:00 hora local (14:00 GMT) en la esquina Carmelitas del centro de Caracas, con la intención de ir hasta la Secretaría de la Presidencia, exigía al Gobierno aprobar la Ley de Bonos de Alimentación y Medicamentos para los pensionados y jubilados.

La ley fue aprobada por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), en marzo de 2016, y establecía que los beneficiarios recibirán un pago mensual extra, el cual solo reciben los trabajadores activos.

Sin embargo, esta normativa, la única aprobada por la asamblea que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no rechazó, tiene una excepción: su vigencia está sujeta a la situación económica del país.

Durante la protesta los ciudadanos de la tercera edad se despojaron de sus camisas para evidenciar su delgadez, y demostrar que su alimentación no es la apropiada.

Además, denunciaron que el incremento que anunció el pasado 30 de abril el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de las pensiones y jubilaciones a 1.000.000 de bolívares, más el aumento del denominado "bono de guerra" que perciben a 400.000 bolívares, no es suficiente.

El monto mensual que reciben los jubilados y pensionados es de 1, 6 dólares, en base al dólar paralelo por el cual se rigen la mayoría de los comercios para la fijación de sus precios.

