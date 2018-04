Grupo armado colombiano pide a Ecuador cese del fuego para entregar cuerpos de periodistas

"Hacer un corredor humanitario en la frontera ecuatoriana para poder hacer entrega de los cuerpos de los periodistas", señaló alias 'Guacho' a través de un comunicado dirigido al Gobierno de Ecuador y que fue conocido el 30 de abril.

En el texto se indica que dicho corredor también permitirá la entrega de otros dos retenidos que tiene la agrupación desde hace tres semanas, los cuales son "miembros de la inteligencia ecuatoriana".

Dicho comunicado, de ocho puntos y cuya veracidad aún no ha sido confirmada, asegura que si no se interrumpen las operaciones militares, no se podrá realizar el procedimiento.

"Ustedes siguen comprometiendo a ciudadanos ecuatorianos", precisa el comunicado, que circula por redes sociales.

Asimismo, en la misiva el Frente 'Oliver Sinisterra' solicita "la liberación de las personas retenidas en Ecuador y Colombia, guerrilleros milicianos, civiles".

Por último señala que el Gobierno ecuatoriano no ha demostrado voluntad para facilitar el proceso, ya que "en los medios dicen una cosa, pero en el terreno hay más operativos y militares".

El periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) fueron secuestrados el pasado 26 de marzo en la región de Mataje, en la provincia de Esmeraldas (Ecuador) por miembros del Frente 'Oliver Sinisterra', que opera en la región de frontera.

El pasado 3 de abril, a través de un video, los secuestrados pidieron al presidente de Ecuador, Lenin Moreno, que intercediera por ellos y que los canjeara por tres integrantes del grupo armado que permanecen detenidos en Ecuador, y que ese país anule el convenio que tiene con Colombia para combatir el terrorismo.

Sin embargo, el jueves 12 de abril se conocieron fotografías de los tres hombres asesinados, así como un comunicado del grupo armado mediante el cual pidió la mediación de organismos internacionales para poder entregar los cadáveres.

A raíz de ese hecho Colombia y Ecuador reforzaron la presencia militar en la frontera.