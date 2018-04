Presidente de Chile viaja a Argentina y Brasil bajo críticas por dar embajada a su hermano

Este es el primer viaje que el presidente chileno realiza a ambas naciones desde que asumió el cargo en marzo de este año, y tiene por objetivo principal fortalecer las relaciones bilaterales en temas de inversiones, el comercio y la conectividad, entre otros asuntos.

© AP Photo / Richard Drew Gobierno de Chile se defiende tras designación del hermano de Piñera como embajador

Junto al mandatario también viajó el canciller Roberto Ampuero, el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, los senadores de centroizquierda José Miguel Insulza y Jorge Pizarro, sus pares de derecha, Manuel Ossandón y Jacqueline Van Rysselberghe, y un grupo de empresarios.

La principal actividad de Piñera en Argentina será la reunión que sostendrá este jueves con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, para después dar una conferencia de prensa conjunta.

Una agenda similar se repetirá este viernes cuando se reúna con su par brasileño, Michel Temer.

Te puede interesar: Presidente chileno Piñera llama a lograr "cinco grandes acuerdos" durante su Gobierno

Además, Piñera participará de diversas actividades empresariales durante la gira, acompañado de representantes de grandes compañías como Falabella, Cencosud, Parque Arauco, Moneda Asset Managment, Quiñecos y SQM.

Embajador en Argentina

El pasado viernes, el mandatario designó a su hermano Pablo Piñera como embajador en Argentina, en lo que diversos sectores como un acto de "nepotismo".

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Presidente de Chile congela nombramiento de su hermano como embajador de Argentina

Dirigentes opositores solicitaron el lunes a la Contraloría General de la República que se pronuncie sobre la "legalidad" de la medida, frente a lo cual el mandatario decidió suspender el nombramiento hasta que se corrobore si su decisión es legítima o no.

Durante toda la semana el Gobierno defendió el nombramiento del hermano del presidente, destacando sus "méritos y condiciones" para ejercer el cargo.

Incluso el presidente argentino se pronunció al respecto en una entrevista con el diario El Mercurio en la que sostuvo: "Yo tiendo a pensar que es otro gesto de afecto más del presidente (Piñera) hacia Argentina".

"Es una decisión de nuestros hermanos chilenos y siempre son bienvenidos; aparte nunca íbamos a cuestionar lo que (Piñera) decidiese", añadió Macri.

Te puede interesar: En familia: casos de nepotismo en los gobiernos de América Latina

Otro coletazo del nombramiento fue la decisión de la senadora de centroizquierda Carolina Goic de no formar parte de la delegación que acompaña al presidente en su viaje.

"Yo no voy a validar con mi presencia en la gira una práctica que no comparto", dijo la senadora al anunciar que no participaría.

Piñera concluirá su gira el sábado 28.