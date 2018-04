Primer ministro de Perú acepta renuncia de titular de Producción tras escándalo mediático

"Él (Cordova) ha puesto su cargo a disposición y se ha aceptado", declaró el primer ministro a TV Perú.

El 22 de abril una investigación del programa Panorama mostró un video grabado de manera oculta donde se ve a Córdova ofreciendo a los pescadores artesanales despedir al viceministro Soldi con el objetivo de que parasen una huelga.

"Acá estoy haciendo algo que de repente no es muy correcto, pero lo voy a hacer y el tema es el siguiente: ustedes me solicitan cambio de viceministro, eso es lo que yo les doy; ¿con eso levantan la medida de fuerza y me dan 30 días?", se le oye decir a Córdova en una reunión con los dirigentes pesqueros.

La grabación tiene fecha del 4 de abril y al día siguiente los pescadores levantaron la medida, mientras que el 12 de ese mismo mes Soldi renunció a su cargo.

Los pescadores habían decidido iniciar una huelga por el cierre de algunos puertos para realizar sus actividades y por una medida que autoriza la captura de 609.000 toneladas del molusco pota, en desmedro de la extracción que hace de este recurso la pesquería artesanal.

Córdova puso a disposición su cargo el 24 de abril.