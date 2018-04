"Intento de reforma del seguro social nicaragüense no fue transparente"

MONTEVIDEO (Sputnik) — La reforma de las pensiones que impulsó el Gobierno de Nicaragua, que derivó en intensas protestas, suponía un duro golpe para los trabajadores y pensionistas y no se hizo de forma transparente, dijo a Sputnik el docente universitario y experto en el sistema previsional Roger Murillo.

"Los decretos se tienen que mandar como una iniciativa de ley a la Asamblea (parlamento) para que lo revise y, si después esta decide aprobarlo, lo envía al presidente (de la República) y este lo firma y se publica en la Gaceta Oficial; en este caso la reforma fue publicada directamente en la Gaceta Oficial", explicó Murillo, quien trabajó en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en los años 80.

© REUTERS / Marco Bello Maduro: Gobierno de Nicaragua es víctima de una emboscada

El decreto que aprobó el Gobierno nicaragüense el pasado 16 de abril establecía una disminución del 5% de las pensiones, "un golpe durísimo" para los jubilados, continuó Murillo, quien añadió que a los nuevos asegurados también se les rebajaba la pensión.

"Actualmente el porcentaje base es de 37% más 1,15% por cada año trabajado después de las primeras 150 semanas cotizadas; con el nuevo decreto sería 30% más 1,2% por cada año cotizado después de las primeras 150 semanas cotizadas", indicó.

El 18 de abril, estudiantes universitarios y trabajadores salieron a las calles en Nicaragua para rechazar la reforma.

Te puede interesar: "Nicaragua necesita cambios en sistema de pensiones para asegurar su viabilidad"

En las multitudinarias protestas hubo enfrentamientos con la policía y, según el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), fallecieron 28 personas durante la represión.

Ante esa situación, el presidente Ortega derogó el domingo la resolución 1.317 sobre la reforma al seguro social y llamó al diálogo para superar las diferencias, aunque las protestas han continuado.

Colapso del sistema

Murillo explicó a esta agencia que los problemas en el seguro social comenzaron años atrás.

"El seguro social fue administrado por el Gobierno sandinista a partir de enero de 2007 y lo recibieron con un saldo positivo; el Ejecutivo vino trabajando bien y llegó al 2012 teniendo más de 15.000 millones de córdobas de reserva (480 millones de dólares)", indicó Murillo.

© REUTERS / Oswaldo Rivas La ONU emplaza al Gobierno nicaragüense a esclarecer las muertes en las protestas

Sin embargo, continuó, algunos estudios que se realizaron en 2005 y 2007 ya reflejaban que habría problemas en 2018: "Hubo tiempo para hacer las correcciones y no se hicieron", lamentó el investigador.

El reglamento del seguro social, agregó Murillo, dice que "no se debe utilizar más del 6,5% de los ingresos para gastos administrativos y la actual administración se está gastando hasta un 14%, y eso ha mermado los ingresos de tal manera que en 2013, cuando vieron que no había dinero, gastaron esa reserva de 15.000 córdobas e hicieron una reforma que, según el Gobierno, iba a llegar a 2030, pero no fue así", añadió.

Te puede interesar: El papa Francisco insta al fin de la violencia en Nicaragua

Otra parte de ese déficit, observó, se debe a que desde hace unos años el Gobierno "comenzó a dar pensiones reducidas a los jubilados que, no completando su periodo de cotización, aportaron como mínimo cinco años", lo cual también hizo que disminuyeran las reservas.

"El seguro social no es una institución de caridad ni de ayuda social, es una institución donde se aporta dinero para tener un beneficio cuando uno se jubila", criticó.

© Sputnik / Sergey Guneev Ortega retira la reforma al sistema de seguridad social que originó las protestas

El 23 de abril por la tarde, miles de personas convocadas por el Consejo Superior de la Empresa Privada marcharon por la paz y el diálogo hacia la Universidad Politécnica de Nicaragua para apoyar a los estudiantes que permanecen allí atrincherados desde hace días protestando contra el Gobierno, según informó el periódico El Nuevo Diario.

El martes los campesinos llamaron a un paro nacional hasta que se cumplan las demandas de los estudiantes, publicó el diario La Prensa.