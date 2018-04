Crece la pobreza en Perú por primera vez en la última década

El estudio Resultados de la Pobreza Monetaria en el Perú 2017 indica que creció la proporción de población en pobreza monetaria para llegar a 21,7%, un punto porcentual más que en 2016.

© AFP 2018 / Tim Sloan Banco Mundial: apertura financiera debe ser mecanismo contra pobreza

Esto implica que 375.000 personas dejaron de pertenecer a la clase media y pasaron a engrosar las capas pobres, según el INEI.

Se trata, además, del primer dato negativo en materia de descenso de pobreza por lo menos desde 2007, cuando los habitantes pobres constituían 42,4% del total de la población.

Desde 2007, las tasas de pobreza monetaria en Perú han ido en constante descenso, según consta en el informe Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016, elaborado por el INEI.

El organismo estadístico mide la pobreza utilizando el gasto como indicador de bienestar.

Te puede interesar: La pobreza por ingresos en Ecuador en 2017 fue la más baja en una década

Este gasto, según el INEI, "está compuesto por las compras, el autoconsumo, el autosuministro, los pagos en especies, las transferencias de otros hogares y las donaciones públicas".

Así, "se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.)", dice el informe presentado el martes.

Como el valor de esa canasta básica por persona es equivalente a 104 dólares, son pobres quienes perciben ingresos inferiores a ese monto.

El informe del INEI señala que en Perú, cuya población es de 32 millones de personas, 6,9 millones viven en la pobreza.

Asimismo, el INEI señala que la región de Lima fue la más afectada por el crecimiento de la pobreza monetaria, que pasó de 11% en 2016 a 13,3% en 2017 en esa zona del país.