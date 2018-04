Presidente de Chile congela nombramiento de su hermano como embajador de Argentina

"Como es de público conocimiento, algunos parlamentarios de oposición han presentado un requerimiento ante la Contraloría General de la República respecto de este nombramiento (de Pablo Piñera), en consecuencia, y por respeto a la institucionalidad vigente, me parece prudente esperar el pronunciamiento de la Contraloría frente al requerimiento antes mencionado, antes de proseguir con la implementación de este nombramiento", informó el mandatario a través de un comunicado de prensa.

Gobierno de Chile se defiende tras designación del hermano de Piñera como embajador

Luego de que el pasado viernes el presidente Piñera nombrara a su hermano como embajador, los representantes de los partidos de oposición criticaron la medida, catalogándola como un "acto de nepotismo", y enviaron una solicitud a la Contraloría para que revise la legalidad de este nombramiento.

Desde el Gobierno han defendido el nombramiento, afirmando que Pablo Piñera "reúne las condiciones para ser embajador", defensa que continuó el presidente Piñera a través del comunicado.



"Aquí no existe ningún acto de nepotismo ni mucho menos de descuido del interés público, pues su nombramiento no obedece a su calidad de hermano ni a ningún interés particular, si no solo a un legítimo interés público", aseguró el mandatario.

Presidente chileno Piñera llama a lograr "cinco grandes acuerdos" durante su Gobierno

Sebastián Piñera señaló que su hermano tiene una "sólida formación académica y amplia experiencia en el sector público, privado y en temas de relaciones internacionales".

"En consecuencia, estoy convencido que reúne todas las condiciones necesarias para ser un buen embajador de Chile en Argentina", concluyó el mandatario.

En el documento presentado por los parlamentarios de oposición a la Contraloría se afirmó que existe un "conflicto de interés en la designación de familiares en cargos de exclusiva confianza del presidente" y se dijo que "es una grave merma a la democracia".