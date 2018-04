Anaya consolida segundo lugar atrás de López Obrador al ganar debate en México

"El formato de un debate ágil, abierto y flexible, favoreció a Anaya; y desfavoreció a López Obrador (conocido como AMLO), que eludió polemizar, porque no sabe debatir", dijo a esta agencia José Antonio Crespo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

El líder de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) "no se preparó para debatir, y él mismo presumió que pasó la víspera con su hijo, coleccionando estampas del álbum del Mundial de Fútbol Rusia 2018", comentó Crespo.

El autor del perfil político "AMLO 2018 ¿presidente?" sostuvo que el candidato favorito en todas las encuestas "se limitó a repetir sus mensajes de campaña, porque no sabe improvisar, no es ágil para responder, y finalmente se enojó".

Colocado como blanco de críticas desde todos los flancos, confiado en la fidelidad de su electorado, López Obrador se quedó callado ante las acusaciones sobre sus colaboradores o su estilo de vida personal.

De todas formas, sus votantes son muy fieles: "pase lo que pase, preservará su intención de voto que ronda el 40% de preferencias, suficiente para ganar", estimó el autor de una docena de libros sobre la transición democrática mexicana.

Por el contrario, Anaya se presentó como mejor polemista, "pero no superó las expectativas: no estuvo mal, pero no ofreció nada espectacular", dijo el analista.

En tanto, el oficialista José Antonio Meade, del longevo Partido Revolucionario Institucional (PRI), "se comportó muy articulado y relajado, hizo su mejor papel comparado con su personalidad"; pero en México los debates no suelen mover tanto las tendencias del electorado, acotó.

Desde que se implementaron hace 24 años, "los debates solo impactaron notablemente en el primero de 1994", cuando lo ganó el controvertido Diego Fernández de Cevallos (centroderecha), y subió al segundo lugar, aunque perdió la elección, reseña el autor.

Como resultado, Anaya podría acortar la distancia: "Con el juego definido entre dos candidatos, podría avanzar otros puntos en los dos últimos debates, pero no se ve fácil", puntualizó Crespo.

La ilusión del voto útil

El mayor obstáculo para atraer el llamado "voto útil" hacia Anaya está en la amarga batalla entre su Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha) contra el PRI.

Esas formaciones no se habían peleado de forma frontal desde 1988, y durante años integraron alianzas en el Congreso, llamado por sus adversarios el "PRI-AN".

Por esa ruptura centrada en acusaciones de corrupción, Anaya ha resentido el golpeteo por la publicación de una investigación judicial acerca de la venta que hizo de una nave industrial, mediante una supuesta triangulación de dinero sucio.

Manuel de Alba, cineasta y analista de imagen, dijo a Sputnik que los debates "son irrelevantes para la mayoría", lo que impide que inclinen la balanza del voto.

"A diferencia de EEUU, donde ver sudar a un candidato como le ocurrió a Richard Nixon ante John F. Kennedy impactó a la audiencia en 1960, al grueso del electorado mexicano no le importa los debates, están alejado de su realidad".

Eso explica el desdén de López Obrador: "los debates no acaparan grandes audiencias ni como espectáculo, hasta un 70 por ciento queda excluida", estima De Alba.

"Solo cuando la distancia es cercana entre los competidores, un debate impacta en las preferencias entre una minoría de las capas medias", señaló el experto.

La lealtad de los electores mexicanos se impone: "Al final, cada quien opina con base en su preferencia", puntualizó el director de "La batalla de los invisibles", documental sobre inmigrantes en EEUU, ganador del Festival Santiago Álvarez de Cuba.

Gracias a la preparación de los conductores, en la dinámica discusión, "López Obrador pareció haber asistido obligado y sin intención de polemizar".

Anaya "pareció más suelto y más elocuente"; en cambio Meade se mostró "muy acartonado, hizo su mejor esfuerzo, pero carga en sus espaldas el peso abrumador de la mala reputación del PRI".

La paradoja de la popularidad de López Obrador, de 63 años, está en su personalismo, porque "su partido Morena sin él se reduce a muy poco".

Sin cambios dramáticos

Finalmente, el sociólogo y economista Américo Saldivar dijo a Sputnik que Anaya aprovechó la oportunidad mediática en forma audaz, "pero el impacto del 90% de las críticas contra AMLO, se agotará en los otros dos debates".

Por ejemplo, ante los señalamientos a su propuesta de amnistiar a criminales, "su respuesta fue deshilvanada y hasta esquiva, porque no se trata de impunidad como le critican", estimó el académico.

Con temas cruciales ausentes, como la crisis de derechos humanos y las víctimas de la destrucción ambiental, "pocos cambiarán su opinión", puntualizó.

"La tendencia podría cambiar dos o tres puntos en las encuestas, hacia arriba o hacia abajo para cada candidatura", puntualiza el profesor de la división de estudios de posgrado de Economía de la UNAM.

"Si no ocurre algo extraordinario, un cambio dramático en su ventaja en las encuestas es improbable", indicó Saldívar.

El excanciller Jorge Castañeda, director de estrategia de la campaña de Anaya, difundió un sondeo de Masive Caller, según el cual el centrista ganó con 59,4% contra 40,5 de AMLO.

La encuestadora Votia hizo otro sondeo telefónico tras el debate que puso en empate técnico a AMLO con Anaya, con 32 y 28% respectivamente, con un margen de error de cinco puntos porcentuales.

Pero ante la pregunta "¿Por cuál candidato votaría?" tras la discusión, la preferencia bruta, sin los indecisos, arroja 32% para López Obrador, 22 para Anaya, y 14 para Meade, mientras Zavala y Rodríguez se quedan relegados con cinco y seis respectivamente.

Antes del debate, la llamada "encuesta de encuestas" del portal Oraculus, que combina decenas de sondeos, colocaba a AMLO con 15 puntos arriba del centrista Anaya, y 22 unidades sobre el oficialista Meade.

Los próximos dos debates serán en Tijuana, Baja California (noroeste) el 20 de mayo y en Mérida, Yucatán (sureste) el 12 de junio antes de las elecciones del 1 de julio.