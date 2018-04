Expresidenta brasileña Rousseff critica que se le impida visitar a Lula en la cárcel

"Lamento mucho que no hayamos podido visitar a Lula, porque Lula no está en un régimen de aislamiento ¿Qué explica que no podamos visitarlo? (…) Es un momento muy difícil para la democracia en Brasil cuando un expresidente no puede recibir visitas", criticó Rousseff en un video divulgado por el Partido de los Trabajadores (PT).

Para la exmandataria, que durante la dictadura militar estuvo presa tres años y fue torturada, la situación es incluso peor que en aquellos años.

"Ni cuando la dictadura militar estaba en plena operación fueron tan rígidos; en aquella época no sólo los familiares y abogados podían (visitar a los presos), también los amigos acreditados", explicó.

También la jueza Carolina Moura Lebbos negó la petición de varios políticos para visitar a Lula; además de Rousseff también fueron vetados diversos diputados del PT que habían creado una "comisión externa" para verificar las condiciones en que está preso el expresidente.

Previamente la Justicia también había impedido la visita de varios gobernadores de estados del noreste de Brasil, del activista argentino y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y del teólogo Leonardo Boff, amigo personal de Lula.

La senadora y presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, aseguró que es "injustificable" que la Justicia niegue a Lula la visita de amigos, y el senador Lindbergh Farias afirmó que se trata de una decisión "ilegal" porque están forzando al líder izquierdista al total aislamiento.

El expresidente brasileño está preso desde el 7 de abril en una sala privada de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, sin contacto con otros presos.

Por el momento los únicos que los visitaron fueron sus familiares, su abogado Cristiano Zanin Martins (con quien mantiene contacto diario) y varios senadores de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que constataron que Lula se encuentra en condiciones dignas, aunque también criticaron el aislamiento.

Lula cumple una condena de 12 años y un mes de cárcel por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de dinero presuntamente cometidos en el marco de la trama destapada con la operación Lava Jato.

Desde que ingresó en prisión cientos de simpatizantes se concentran en un campamento cerca de donde está preso pidiendo su puesta en libertad inmediata, y el PT le reconfirmó como su candidato para las elecciones presidenciales de octubre, para las que parte como favorito en las encuestas, aunque es poco probable que pueda participar.