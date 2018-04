Película sobre impeachment a Dilma Rousseff busca hacer reflexionar a los brasileños

"Hago documentales sobre personajes, procesos, o realidades que me inspiran, me conmueven o que me angustian y que quiero entender; sentí una necesidad muy profunda de documentar lo que estaba pasando", explicó Ramos, quien añadió que (la película) "revela relaciones de poder; a través del "teatro" de la justicia brasileña propongo reflexionar sobre la sociedad".

El documental retrata de forma exhaustiva el proceso de destitución contra Rousseff, desde abril de 2016 (cuando la Cámara de Diputados votó a favor de iniciarlo) hasta el 31 de agosto del mismo año, cuando el Senado lo aprobó definitivamente y la líder izquierdista fue sustituida definitivamente por quien era hasta entonces su vicepresidente, Michel Temer.

Sin embargo, la directora confiesa que su idea no era esa, puesto que estaba convencida de que el "impeachment" no saldría adelante.

Ramos decidió viajar a Brasilia rápidamente ocho días antes de la primera votación, convencida de que grabaría algo sobre la extrema polarización que vivía el país, que daría como mucho para un corto, pero las circunstancias se sobrepusieron.

El documental se centra de forma estricta en el juicio contra Rousseff, acusada oficialmente de haber maquillado las cuentas públicas para esconder el déficit gubernamental, por eso da mucho espacio a las largas sesiones de las comisiones del Senado, con toda la ristra de argumentos a favor y en contra de la destitución.

"Esa interacción entre los dos lados es lo que me interesa, por eso no uso la entrevista, quiero que los personajes interactúen por sí mismos", subraya la directora, que no obstante sólo tuvo acceso a las reuniones internas de los senadores de la izquierda (mayoritariamente del Partido de los Trabajadores, PT); quienes acusaban a Rousseff le negaron el acceso al "backstage".

El documental se sumerge en la trastienda de la estrategia de defensa de Rousseff, capitaneada por el exministro y abogado José Eduardo Cardozo, uno de los principales personajes, junto con los senadores del PT, Gleisi Hoffmann y Lindbergh Farias; el espectador puede ver cómo preparan sus discursos o cómo discuten e incluso hacen autocrítica sobre los errores del Gobierno.

También tiene un papel destacado el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, considerado el artífice de la destitución y ahora preso por corrupción.

El documental muestra cómo Cunha llevó a votación la petición de "impeachment" como una especie de venganza contra el PT, que poco antes había votado a favor de que una comisión investigara sus presuntas corruptelas.

El rodaje no fue fácil, confiesa la directora, debido a sesiones maratónicas de hasta 12 horas en el Senado, que se repetían día tras día en la recta final.

"Fue muy intenso y muy cansado (…) viví momentos muy conmovedores, muy tristes, muy sorprendentes, fue un proceso emocionalmente fuerte", remarca Ramos, quien no obstante añade que en ese momento su mayor preocupación estaba en cuidar de los detalles técnicos.

Con el resultado a punto de llegar a las pantallas en Brasil (se estrena en los cines comerciales el 18 de mayo) la directora se muestra satisfecha, no sólo por la calidad técnica conseguida sino porque la película también "rellena una laguna" en la narrativa sobre el "impeachment", dado que la mayoría de grandes medios brasileños se posicionaron claramente a favor de la destitución de Rousseff.

Aunque defiende que su película no es "panfletaria", Ramos asume que todo filme es subjetivo y que aunque ella tiene una posición crítica con lo que ocurrió se trata de una película honesta que permite que tanto espectadores de izquierda como de derecha puedan verla y sacar sus propias conclusiones.

"No defiendo una tesis claramente, no hago ese tipo de cine", subraya.

Los espectadores extranjeros que no estén familiarizados con la realidad sociopolítica brasileña tampoco deberían tener problemas en comprender el documental, dice su directora, y esgrime como justificación la buena acogida que tuvo en el Festival de Cine de Berlín (la Berlinale), donde fue el tercero mejor valorado por el público.

Su recorrido internacional no quedó ahí, recientemente se pudo ver en el Festival Visions du Reel de Suiza y en breve se exhibirá también en certámenes de Toronto, Madrid, Sheffield (Reino Unido), Munich y Chicago.