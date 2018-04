Gobierno de Chile se defiende tras designación del hermano de Piñera como embajador

"El nepotismo es la relación familiar que se utiliza para poder tener algún dividendo personal no considerando ni los méritos ni las capacidades de las personas que tienen la posibilidad de tener un cargo público, lo que en este caso está descartado", dijo este lunes la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, en conferencia de prensa.

© AP Photo / Richard Drew Politóloga: cinco "grandes acuerdos" de presidente chileno son una buena estrategia

Luego de que el pasado viernes el Gobierno confirmara que Pablo Piñera sería el nuevo embajador de Argentina, múltiples personeros de la oposición política acusaron "nepotismo" debido a que el designado es hermano del presidente chileno.

Las críticas cayeron incluso desde Chile Vamos, el bloque político de partidos oficialistas.

El diputado Jaime Bellolio dijo el viernes a Canal 13 que lamentaba la designación, a la que consideró como "un error".

"Nadie puede dudar de los atributos que tiene (Pablo Piñera), pero el problema es que si el presidente designa a su hermano, todos esos atributos quedan de lado", expresó.

Además: Sebastián Piñera asume la presidencia de Chile por segunda vez

Durante el sábado, varios ministros de Estado y parlamentarios de Chile Vamos salieron a defender el nombramiento de Pablo Piñera destacando sus "méritos" y su "currículum" para asumir el cargo, además de remarcar la "cercanía" y la "confianza" que tiene con el mandatario.

Entre los ministros de Gobierno que salieron a defender públicamente el nombramiento estuvo el canciller Roberto Ampuero, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, la ministra de Cultura, Alejandra Pérez, el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel y la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.

"No ha habido nepotismo"

El 22 de abril, el presidente Piñera fue consultado por esta situación cuando participaba de un acto público, y se refirió por primera vez al tema afirmando que "aquí no ha habido ningún acto de nepotismo".

"Yo no he nombrado a Pablo Piñera embajador por ser mi hermano, lo he nombrado porque estoy convencido que reúne todos los requisitos", contestó.

© REUTERS / Alex Ibanez Presidente de Chile busca modificar Ley Antiterrorista para "evitar subjetividades"

El mandatario dijo que el nombramiento lo hizo "pensando en una sola cosa, en tener al mejor embajador posible para fortalecer las relaciones con Argentina, pensando única y exclusivamente en el interés de Chile".

"Era importante que (el embajador en Argentina) tuviera una sólida formación académica y profesional, y conocimiento de Argentina, y por supuesto, la confianza de este presidente, por eso llegué al convencimiento que, al margen de que fuera mi hermano, Pablo Piñera reunía todas esas condiciones, y no soy el único que lo cree", cerró.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Piñera nombra a un familiar en un cargo público, ya que el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, es su primo.

Contraloría

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta El presidente de Chile busca reformar la ley que regula la migración

Los representantes del bloque opositor Nueva Mayoría (centroizquierda) anunciaron que acudirán en conjunto a la Contraloría General de la República para que este organismo dirima sobre la legalidad de la decisión del presidente de designar a su hermano.

"El presidente no solo nombra a su hermano, sino que está plagado de familiares de Piñera (en el Gobierno), por lo tanto, todos los parlamentarios y las bancadas que quieran ejercer acciones en la Contraloría, lo vamos a hacer", anunció este lunes el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, en conferencia de prensa, junto a los representantes de los demás partidos de la centroizquierda.

En la conferencia, los representantes de la oposición también criticaron el "doble estándar" de Piñera, debido a que durante la campaña presidencial del año pasado, el ahora mandatario acusó a una de sus contendoras de tener familiares "apitutados" (que consiguen el cargo solo por contactos)" en el Gobierno, dichos de los que posteriormente se arrepintió.

Te puede interesar: En familia: casos de nepotismo en los gobiernos de América Latina

Pablo Piñera es un economista y académico que ha ejercido algunos cargos públicos en el pasado como consejero del Banco Central de Chile, gerente general del Banco Estado de Chile, director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile y como director general de Administración y Finanzas del Ministerio de Relaciones Exteriores.