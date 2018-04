Uruguay lamenta retiro de países de Unasur y reconoce problemas operativos en el bloque

"Es una situación lamentable", que seis países de la Unasur hayan anunciado su retiro temporal del bloque, "pero vamos a tratar de superarla", dijo Bergamino al programa radial Todo Pasa de la emisora Océano.

El 21 de abril, el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo al diario local La República que "Uruguay no piensa salirse" de la Unasur, luego de que el viernes 20 Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú decidieran suspender de manera temporal su participación en el bloque por problemas de funcionamiento.

© AFP 2018 / Rodrigo Buendia Canciller chileno: la Unasur "no funciona"

Bergamino reconoció que "ya hace tres o cuatro años la Unasur presenta problemas de funcionamiento, hay cierta parálisis debido a aspectos de orden administrativo y político".

Sin embargo, el vicecanciller afirmó que es una "actitud infantil, casi adolescente" decir "no me gusta y me voy", pero indicó que esta decisión de los seis países "puede servir para un debate en el seno de la Unasur, y a esto es lo que aspira Uruguay, es una forma de arreglar los problemas, pero estos no se resuelven excluyendo o excluyéndose".

"La Unasur es un espacio de integración política, económica, cultural, social, integrado por 12 países más dos estados asociados que son México y Panamá", informó.

© AFP 2018 / Tasso Marcelo Salida de Brasil de Unasur puede ser definitiva si esta no nombra a un secretario general

Desde el 17 de este mes el bloque sudamericano está presidido por Bolivia para el período 2018-2019.

La Unasur aprobó su tratado constitutivo en 2008 tras un proceso iniciado cuatro años antes y decidió que su sede permanente sería la capital de Ecuador.

El tratado constitutivo entró en vigor en 2011.

Todos los países de América del Sur son miembros de la Unasur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.