Canciller chileno: la Unasur "no funciona"

SANTIAGO (Sputnik) — El canciller de Chile, Roberto Ampuero, dijo a la prensa local que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) "no funciona", en relación a la decisión de Santiago de salir del bloque.

"No podemos estar lanzando dinero a una institución que no funciona, es una cosa mínima de respeto hacia la ciudadanía", dijo Ampuero en entrevista con el medio local Radio Cooperativa.

© AFP 2018 / Rodrigo Buendia Bolivia busca la reactivación plena y urgente de Unasur

El 20 de abril, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú decidieron suspender de manera indefinida su participación en la Unasur, bloque que preside temporalmente Bolivia desde el 17 de este mes.

Añadió que la permanencia en Unasur le cuesta cada año a Chile "una cuota de más de 800.000 dólares; es una cosa mínima de respeto a la ciudadanía, pero también una cosa práctica, las instituciones a nivel regional deben funcionar".

Ampuero señaló que la Unasur "está paralizada hace más de un año y medio" y que "existen disputas feroces de los funcionarios".

La "[Unasur] no conduce a nada, no hay integración, no es capaz de resolver los temas y hay veto permanente; es una situación que es impresentable", afirmó.

Contrario a objetitvos de Bolivia

Además, criticó los objetivos de la Unasur planteados por Bolivia, ya que considera que "están desvinculados de lo que son las preocupaciones reales de hoy en América Latina".

"Echar abajo las fronteras está bien y lo puede plantear como objetivo a largo plazo, pero la realidad exige otro tipo de temas; aquellos que son casi de tipo filosófico no podemos estar dedicados a ellos, porque además les cuestan mucho dinero a los países", finalizó.

La Unasur aprobó su tratado constitutivo en 2008 tras un proceso iniciado cuatro años antes y decidió que su sede permanente sería la capital de Ecuador.

Más: Unasur niega que seis países hayan suspendido su participación en ese organismo

El tratado constitutivo entró en vigor en 2011.

Son miembros de Unasur todos los países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.