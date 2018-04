Maduro califica a Santos de "ridículo" por decir que desconocerá elecciones de Venezuela

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó a su par colombiano, Juan Manuel Santos, de "ridículo" por manifestar que no reconocerá el resultado de las elecciones del próximo 20 de mayo.

"Que Juan Manuel Santos diga que no va a reconocer las elecciones en Venezuela es una ridiculez, porque Juan Manuel Santos no es autoridad en Venezuela, es un ridículo, y él no tiene límites para cometer el ridículo", señaló el mandatario durante una rueda de prensa ofrecida en el estado Vargas (norte).

El jefe de Estado venezolano manifestó que "llueva, truene o relampagueé" la fecha de los comicios en los que también se elegirá a los miembros de los consejos legislativos estadales y concejos municipales, seguirá siendo el 20 de mayo próximo.

"El domingo 20 de mayo hay elecciones, lo que digan los Gobiernos extranjeros no nos importa para nada lo que digan los Gobiernos extranjeros no nos importa para nada", expresó.

Además, criticó que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, "con el 80 por ciento de rechazo (…) con las inmensas movilizaciones (…) contra el paquete neoliberal que le está imponiendo (a la población) diga que no reconoce en Venezuela", destacó.

Lo único que importa, dijo Maduro, es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está cumpliendo con el cronograma establecido.

El CNE anunció que este domingo 22 de abril comienza la campaña electoral, la cual se prolongará hasta el jueves 17 de mayo a la medianoche.