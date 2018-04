Chile ofreció a Colombia ser sede de diálogos con ELN

"Esta mañana me llamó el presidente Sebastián Piñera, de Chile, y me dijo: 'Chile se ofrece, con entusiasmo, para ser sede de esas conversaciones con el ELN, ahora después de que el Ecuador decidió que no iba a continuar'", dijo Santos según un comunicado publicado por Presidencia de Colombia.

El mandatario añadió que "lo mismo hizo Brasil y lo mismo hizo Cuba y lo mismo hizo Noruega", en referencia al resto de los países garantes, pero en ninguno de los casos especificó si había recibido una confirmación directa de los respectivos jefes de Estado.

Santos indicó además que está aguardando por el Gobierno de Ecuador para saber si su retiro es inmediato o si esperara a que culmine el quinto ciclo de negociaciones.

"Estamos en este momento decidiendo cuál es el próximo paso a seguir, si efectivamente Ecuador quiere que salgamos de inmediato o si quiere que termine esta fase, este ciclo, y que la próxima fase, el próximo ciclo, lo hagamos en otro país", afirmó el presidente colombiano.

Santos, quien termina su mandato el próximo 7 de agosto, dijo que espera dejarle al próximo Gobierno un proceso de paz encaminado, y con algunos "acuerdos básicos" ya alcanzados, como el de un cese al fuego similar al que ambas partes sostuvieron entre el 1 de octubre de 2017 y el 9 de enero pasado.

"Las negociaciones continúan y vamos avanzando bien, yo espero dejarle al próximo presidente un proceso que vaya en la dirección correcta, ojalá con unos acuerdos básicos, por ejemplo, el del cese al fuego", afirmó el presidente colombiano.

También las delegaciones del Gobierno y del ELN emitieron un comunicado conjunto en el que señalan que están buscando una nueva sede para continuar los diálogos, al tiempo que expresaron su voluntad para que estos se reanuden lo antes posible.

"Estamos examinando conjuntamente las opciones de nueva sede para continuar el quinto ciclo (de conversaciones) Tenemos el propósito de reanudar los diálogos lo más pronto posible", consigna el texto difundido por las autoridades colombianas y que lleva la firma de los jefes de ambas delegaciones, Gustavo Bell, del Gobierno, y Pablo Beltrán, del ELN.

Ambas delegaciones afirmaron que continúan "avanzando" en la búsqueda de resultados, "entre ellos el diseño de la participación de la sociedad y de un nuevo cese al fuego", en aras de contribuir a la paz en Colombia y en toda la región.

Asimismo, ambas partes agradecen al Gobierno de Ecuador "su contribución" como país garante y anfitrión del proceso, destacando "la generosidad" con la que recibieron la mesa de diálogos, saludo que extienden a la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y a la Comunidad Jesuita.

La mesa de diálogo entre el ELN y el Gobierno de Colombia se instaló en la capital ecuatoriana en febrero de 2017 durante la administración de Rafael Correa (2007-2017) y continuaron bajo el mandato de Moreno.

El miércoles, Moreno anunció que Ecuador se retiraba como garante del proceso de paz "mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas".

Al día siguiente, la cancillería ecuatoriana confirmó la decisión de Moreno, pero no se refirió a las acciones armadas que el ELN mantiene en territorio colombiano, sino a la nueva situación de violencia que vive la frontera entre los dos países y que se atribuye a otro grupo armado, supuesto disidente de la disuelta guerrilla FARC.

Este grupo se responsabilizó de la muerte de tres periodistas ecuatorianos que fueron secuestrados en la frontera el 26 de marzo.