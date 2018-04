Uber: América Latina supera al mercado estadounidense

El principal escollo que encuentra es el rezago de "unos 20 años" de las regulaciones respecto del avance de la tecnología. En ese sentido, comentó que la empresa está viendo con las autoridades la manera de "poner requisitos" para enmarcar la actividad y a la vez "dejar crecer" a los mercados. "Es uno de los desafíos más grandes", aseveró Gordon.

© Sputnik / Natalia Seliverstova Compañías Yandex.Taxi y Uber cierran fusión en Rusia y países vecinos

También, la nueva tecnología trae cambios en la mentalidad. Las personas "están acostumbradas a manejar sus carros" y muchas veces solo un pasajero ocupa todo el vehículo.

Aplicaciones como Uber permiten, según el ejecutivo, dar un mejor uso del recurso. Y gracias al cambio de paradigma que propone la empresa, muchos, como él mismo, que han dejado de usar coches propios, "un activo que pierde su valor desde el día uno".

El mercado latinoamericano tiene la particularidad de ser muy diverso en términos de inclusión financiera y prácticas culturales, obligando a la aplicación a adaptarse para responder de manera eficaz a las necesidades de los clientes. Los requerimientos cambian de ciudad en ciudad.

"En casi todos los países de América Latina se acostumbra pagar los servicios con efectivo, no tanto como en EEUU", puntualizó.

© Sputnik / Natalia Seliverstova Uber vuelve a operar en Barcelona

Según Gordon, en ciudades como Montevideo, el potencial de crecimiento está limitado por la imposibilidad de utilizar otros medios de pago que no sean electrónicos. El ejecutivo también derribó la idea de que el servicio de Uber sea competencia para los medios tradicionales de transporte.

Como ejemplo, puso la demanda en estaciones de metro y terminales de línea, o en el centro de las ciudades, donde aparcar puede dar dolores de cabeza. En esos puntos, se suelen pedir más coches, un ejemplo que a criterio de la empresa demuestra su espíritu de "plataforma multimodal de tecnología" y de servicio "complementario".

Aunque parezca que ha pasado mucho tiempo, solo han transcurrido ocho años desde la fundación de Uber en América Latina y seis en Ciudad de México, donde se ubica la sede regional. En total, unos 18.000 empleados en 70 países trabajan directamente para la empresa.

© Sputnik / Juan Mazzoni George Gordon director regional de Uber, durante su presentación en el America Business Forum en Uruguay

La expansión al resto de América Latina se dio en 2013, "hace apenas cuatro años", al constatar que en la región existían los mismos problemas que inspiraron su creación. Todo se debió a la dificultad de los fundadores de "conseguir un taxi" en San Francisco, una tarea muy complicada en horas pico o en el viernes a la noche.

En la ciudad californiana, como en otras urbes, "la oferta está tapada por ley", por lo cual escasean los automóviles a disposición. En estos años, otras plataformas han crecido al punto de proporcionar servicios similares. Se trata de un factor positivo, de acuerdo con Gordon.

"La competencia es buena, nos ayuda a enfocarnos en lo que necesitan los usuarios. Nos da un extra, pero al final del día nuestra estrategia no va a cambiar con la entrada de competidores. Estamos enfocados en el tema de la seguridad, la calidad de servicio y el sobrepaso de los obstáculos: no todo el mundo está bancarizado, no todo el mundo tiene acceso a un auto y no todo el mundo tiene un iPhone 2017", aseveró.

El diferencial para el triunfo es para Gordon comprender las particularidades "de país a país", ya que una estrategia en México debe ser distinta a la de Uruguay o Argentina. E incluso, cada nivel de gobierno (municipal, regional, nacional, federal) tiene necesidades distintas.

George Gordon participó del America Business Forum, uno de los eventos empresariales más importantes de la región, dirigido a ejecutivos y líderes en distintos ámbitos. Se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Punta del Este, el 20 de abril. Sputnik participa de las actividades a través de una cobertura especial.