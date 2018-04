Colombia respeta decisión de Ecuador sobre no ser garante de paz con ELN

BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno colombiano aún no ha recibido de forma oficial la información sobre que Ecuador no servirá más como garante de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, pero señaló que respeta la decisión tomada por la administración del presidente Lenín Moreno.

"Nosotros no hemos recibido todavía ninguna comunicación oficial, por su puesto respetamos cualquier posición que tome el Gobierno ecuatoriano, pero no podemos pronunciarnos hasta tanto no recibamos comunicación oficial al respecto", dijo el 18 de abril a la prensa en Bogotá el ministro del Interior, Guillermo Rivera, según declaraciones difundidas por su despacho.

El Gobierno colombiano, añadió Rivera, "ha venido avanzando conforme con la agenda que se convino con el Ejército de Liberación Nacional (ELN, última guerrilla activa en Colombia), en eso estamos trabajando, abordando los diferentes puntos que la componen y seguiremos en ella".

© AFP 2018 / Luis Robayo Guerrilla colombiana del ELN reitera su posición de seguir diálogos de paz con Gobierno

El 18 de abril, en una entrevista con los medios colombianos Noticias RCN y NTN 24, Moreno señaló que solicitó a la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa que frene las conversaciones y que suspenda la condición de Ecuador de ser garante de ese proceso de paz "mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas".

El mandatario sostuvo que su homólogo colombiano Juan Manuel Santos "ya debería" estar al tanto de esta decisión, adoptada el martes, luego de un encuentro entre Espinosa y la canciller de Colombia, María Ángela Holguín.

Más aquí: ELN confía en que Santos deje acuerdos de paz en marcha para próximo Gobierno

Los diálogos de paz entre delegados del Gobierno colombiano y del ELN se llevaban a cabo en Quito desde febrero de 2017 a fin de alcanzar un armisticio como el logrado con la ahora disuelta guerrilla de las FARC (convertida en partido político de izquierda) y poner fin a más de medio siglo de confrontación armada.

© AP Photo / Dolores Ochoa Ecuador: paz entre Colombia y ELN es urgente tras atentados en frontera

Moreno decidió retirar a su país del acompañamiento de este diálogo de paz luego del secuestro y asesinato, en la frontera que comparten ambos países, de tres periodistas del diario ecuatoriano El Comercio a manos de un supuesto grupo disidente de la exguerrilla colombiana de las FARC conocido como Frente 'Oliver Sinisterra'.

Los cuerpos aún no han sido hallados, mientras que ese grupo armado reveló que tiene secuestrados a otros dos civiles de origen ecuatoriano.