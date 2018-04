Cámara electoral argentina evaluará intervención judicial de Partido Justicialista

"Cámara Electoral resolverá intervención del PJ", informaron fuentes judiciales consultadas por Sputnik.

En un fallo dado a conocer el 17 de abril, la jueza María Servini de Cubría, que ordenó la intervención del partido la semana pasada, elevó el recurso de apelación al tribunal electoral, pero mantuvo como titular temporal del PJ a un sindicalista gastronómico aliado del Gobierno de Mauricio Macri, Luis Barrionuevo.

Al apelar el fallo el pasado 11 de abril, la conducción del partido pidió que la apelación fuera con efectos suspensivos para anular la designación de Barrionuevo al frente de la formación.

"Las argumentaciones esgrimidas por los recurrentes no resultan suficientes como para acreditar la existencia del "perjuicio irreparable" aludido por la norma, ya que no se ha indicado en forma concreta qué cuestión o situación partidaria no podría ser resuelta por el Interventor Judicial designado hasta tanto el Superior resuelva sobre la medida cautelar en cuestión", esgrimió la jueza en su fallo.

El presidente del Partido Justicialista es el diputado opositor por la provincia de San Juan (noroeste) José Luis Gioja y vio en la medida de Servini un intento de "proscribir el peronismo y dejar al Gobierno sin su principal partido de oposición".

Al decidir la intervención del partido, la jueza sostuvo que los "adversos resultados electorales" que tuvo el peronismo tanto en las elecciones presidenciales de 2015 como en las legislativas de 2017 habían "profundizado la división interna que venía gestándose con antelación".

El PJ es la continuación del Partido Peronista fundado por el expresidente Juan Domingo Perón, debido a que la dictadura del general Alejandro Lanusse prohibió la denominación de cualquier fuerza política con alusiones personales.

La expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) creó en 2017 su propia formación política, Unidad Ciudadana, con la que se presentó a las elecciones parlamentarias por fuera de las distintas fuerzas peronistas que pueblan el arco parlamentario.