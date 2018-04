Comienza juicio en Chile contra carabineros por facilitar explotación sexual infantil

SANTIAGO (Sputnik) — La Justicia de Chile comenzó el proceso contra 10 carabineros (policías militarizados) acusados de no actuar ante casos de explotación sexual infantil.

"Ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público formaliza (lee los cargos) a 10 carabineros por facilitación de la prostitución infantil", informó el Poder Judicial a través de su cuenta de la red social Twitter.

AHORA: 11º Juzgado de Garantía acoge solicitud del Ministerio Público y establece arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas para 10 carabineros imputados por facilitación de la prostitución infantil. pic.twitter.com/b6DK1MjKlU — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 16 de abril de 2018

La Fiscalía indicó que en 2016 estos 10 policías estaban al tanto de que en la comuna (municipio) de La Cisterna, en la ciudad de Santiago, se ofrecían servicios sexuales de menores de edad y no adoptaron las medidas correspondientes.

Las menores de entre 14 y 16 años eran ofrecidas a conductores que las llevaban a los moteles cercanos para tener relaciones sexuales, agregó la Fiscalía.

Uno de los policías imputados declaró ante el fiscal a cargo que no hacían "nada porque este tipo de procedimientos era considerado un "cacho" (un problema superficial difícil de solucionar)".

Alguno de los carabineros acusados reconocieron no haber hecho nada a pesar de haber estado al tanto de la situación, otros alegaron que no sabían que las adolescentes eran menores de edad y algunos culparon a sus superiores de no ordenar los procedimientos.

Radio: La prostitución y la explotación laboral disparan la trata en América Latina

El Ministerio Público advirtió que tiene grabaciones de funcionarios policiales hablando con algunas de las adolescentes explotadas y no tomaron las medidas correspondientes.

© AFP 2018 / Cris Bouroncle América Latina busca romper el silencio ante la explotación sexual infantil

La jueza del tribunal, Verónica Vásquez, estableció las medidas cautelares de arraigo nacional para los 10 imputados y también les prohibió acercarse a las víctimas durante los 60 días que durará la investigación.

"Aquí hay una omisión clara respecto de los imputados de su deber de actuación que, básicamente, determinó que hubiese prostitución infantil y acceso de terceros a las menores", dijo la jueza.

Además: Trabajo sexual en América Latina

Esta es una de las situaciones polémicas en las que se ha visto envuelta la Policía chilena en el último tiempo, otra fue la de un mega fraude de más de 43 millones de dólares y un supuesto montaje de pruebas en una investigación contra comuneros mapuches.