Presidente brasileño Temer descarta cerrar la frontera con Venezuela

"No es hábito de Brasil, Brasil no cerraría fronteras y espero que el Supremo (Tribunal Federal) no decida de esa manera (…), cerrar la frontera es inconcebible", dijo el presidente en declaraciones a la prensa en la VIII Cumbre de las Américas que se celebra en Lima, Perú.

Estado del norte de Brasil pide al Supremo que cierre la frontera con Venezuela

La gobernadora del estado fronterizo de Roraima pidió el viernes al Supremo Tribunal Federal (STF) que intervenga en la situación generada por los inmigrantes venezolanos debido a que, a su entender, existe omisión del Gobierno central en adoptar medidas para frenar la ola de inmigración procedente de ese país.

Temer afirmó que muchas de las medidas ya están siendo tomadas, como el envío de recursos y de personal para reforzar la asistencia social y médica.

El jefe de Estado añadió que ese "pleito" ante el STF "no tiene mucho sentido".

Campos dijo que cada día llegan a Roraima entre 500 y 700 inmigrantes y que el estado se encuentra desbordado y con las "manos atadas" porque no tiene competencias para controlar la frontera.

En las últimas semanas el Gobierno brasileño comenzó a aplicar un programa de "interiorización", que consiste en trasladar a los venezolanos que están viviendo en Roraima, de forma voluntaria, a otros estados de Brasil.

En el marco de ese programa ya fueron transferidos un total de 266 venezolanos a los estados de São Paulo (sureste) y Mato Grosso (centro-oeste).