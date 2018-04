Experto pide que se regule el comercio de criptomonedas en Chile

"Es fundamental que exista algún tipo de regulación respecto a los criptoactivos, criptomonedas y la serie de activos digitales existentes", afirmó Hofmann.

En Chile las criptomonedas no cuentan con una regulación particular en el marco legal existente y no hay ninguna entidad gubernamental que se haya pronunciado al respecto, explicó Hofmann, cuya compañía se dedica entre otras cosas al asesoramiento de empresas dedicadas al rubro.

Sin embargo, a comienzos de este año el Servicio de Impuestos Internos (SII) tomó la iniciativa decidió otorgar una certeza tributaria a los criptoactivos, definiéndolos como "activos monetarios pactados entre particulares".

"El SII comunicó que las criptomonedas serán vistas más como un commodity (producto básico) o un activo financiero que una divisa, bajo esta óptica, su mera tenencia no sería tributable", explicó Hofmann.

Lea también: Las criptomonedas: nuevas 'religiones' que captan cada vez más adeptos

El experto advirtió que "es distinto en el caso de liquidarlas, ya que aplicará como un aumento de patrimonio, en el caso de que el valor de venta sea mayor al de adquisición, y considerado como una renta tributable".

Hofmann aseguró que las monedas digitales deben regularse, ya que esto "daría posibilidad a una mayor adopción y a un crecimiento acelerado en el uso de este tipo de activos".

"En países miembros de la Unión Europea se ha avanzado bastante en materias de regulación, dando pie a una mayor confianza en estos mercados, y a la posibilidad de utilizar estas tecnologías tanto en el sector privado como en el sector público", señaló.

Además, comentó que la "desinformación" sobre las criptomonedas "ha llevado a eventos lamentables, como es el caso del cierre de cuentas por parte de los bancos a las empresas que facilitan el transado de estas en Chile".

Criptomonedas en Chile

En Chile se transan oficialmente siete criptomonedas diferentes que pueden ser adquiridas con pesos chilenos, y el Bitcoin tiene una predominancia de cerca del 40% en ese país, explicó Hofmann.

"Ethereum es también de las más demandadas, coincidiendo con el aumento de protagonismo que ha tenido ésta a nivel mundial", indicó.

El ingeniero sostuvo que el comercio de criptomonedas en Chile "va en constante aumento" y señaló que "ha ganado mucha popularidad como instrumento especulativo, debido a que está en una etapa de crecimiento y alta volatilidad".

Las criptomonedas que se transan en Chile son el Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Chaucha (criptomoneda chilena), Dash y Ripple.