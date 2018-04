Piden al presidente de Ecuador que evite operativo militar para rescatar a reporteros

QUITO (Sputnik) — Asociaciones de prensa y de derechos humanos pidieron al Gobierno de Ecuador que evite una intervención militar en la zona fronteriza con Colombia en la que fueron secuestrados tres periodistas, pues aún no hay pruebas contundentes de que fueron asesinados.

"Volvemos a pedir que el Gobierno no intervenga militarmente", dijo a la prensa el director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), César Ricaurte.

El directivo de Fundamedios reveló asimismo que el grupo Oliver Sinisterra, comandado por el colombiano alias "Guacho" y supuestamente autor del secuestro, emitió un nuevo comunicado que está siendo analizado.

El presidente Lenín Moreno lanzó por la noche un ultimátum de 12 horas para que los secuestradores entreguen pruebas de vida de los tres trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio.

"Caso contrario, iremos con toda la contundencia (…) sin contemplaciones para sancionar a estos violadores de todos los derechos humanos", dijo el mandatario.

Ricaurte enfatizó en que si no se tienen "los cuerpos de los compañeros periodistas, ellos no están muertos", en todo caso "están desaparecidos" y "mientras exista esa incertidumbre no podemos dar por muertos a los compañeros periodistas".

Para Ricaurte, una intervención militar afectaría también a la comunidad que vive en la frontera y pondría muchas vidas en riesgo, por lo que "mientras haya una esperanza [el Gobierno] debe abstenerse de intervenir militarmente".

El medio colombiano RCN informó haber recibido unas fotografías de cadáveres que parecían corresponder a los tres secuestrados que fueron entregadas a asociaciones de libertad de prensa de Colombia y Ecuador.

Fundamedios confirmó la recepción de este material gráfico y señaló que lo trasladó al Gobierno nacional para su respectivo estudio.

Tras conocerse el hecho, el presidente Moreno retornó de la Cumbre de las Américas que se celebra en Lima.

Por su parte, el coordinador ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Luis Ángel Saavedra, manifestó su convicción de que los reporteros "están en Colombia y que el objetivo del Gobierno colombiano", a través de las intervenciones militares, "es hacerlos regresar a Ecuador para decir que es un problema de Ecuador".

El secuestro se produjo cuando el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el chofer Efraín Segarra fueron retenidos presuntamente por el grupo Oliver Sinisterra, comandado por el colombiano conocido como alias "Guacho", sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Los secuestrados estaban en la zona reportando una ola de atentados que comenzaron en la frontera el pasado 27 de enero.