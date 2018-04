Canciller venezolano denuncia que EEUU planea nuevas sanciones para impedir elecciones

"Vendrán nuevos ataques contra Venezuela y se activará la diplomacia guerrerista estadounidense; están anunciando supuestos embargos petroleros, pero no hay sanción, no hay agresión, no hay embargo que detenga a Venezuela", expresó el canciller durante una entrevista ofrecida al medio iraní Hispantv.

© REUTERS / Ivan Alvarado Sanciones de EEUU a Venezuela son una amenaza a su democracia

En febrero EEUU señaló que analizaba la posibilidad de imponer sanciones más duras contra Venezuela y que estarían relacionadas con la venta o la refinación de petróleo proveniente del país suramericano.

El Gobierno de Estados Unidos prohibió el pasado 25 de agosto al sistema financiero de la nación caribeña participar en transacciones que provean fondos al Gobierno venezolano y a su empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), dejándoles sin la posibilidad de adquirir una nueva deuda.

