Congresista: Gobierno de Perú no necesita espaldarazo de Trump en Cumbre

LIMA (Sputnik) — El presidente de Perú no precisa que EEUU le dé "espaldarazos", dijo el congresista peruano del opositor Fuerza Popular y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Carlos Tubino, sobre la ausencia del mandatario Donald Trump en la VIII Cumbre de las Américas que se celebra en Lima este fin de semana.

"Hubiera sido bueno para los organizadores de la Cumbre (que venga Trump), pero no como un gesto de apoyo al Gobierno del presidente (Martín) Vizcarra; eso no es necesario porque lo que ha habido en Perú es una transición democrática (…), en ese sentido, nuestro presidente no necesita que EEUU le dé espaldarazos", indicó Turbino.

© REUTERS/ Yuri Gripas Trump cancela su visita a América Latina para dar una respuesta a Siria

El ex primer vicepresidente Vizcarra asumió la presidencia el 23 de marzo pasado tras la renuncia el 21 de ese mes, bajo denuncias de corrupción, del jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczysnki.

Esa situación puso un manto de duda de si la Cumbre igual se celebraría, pero finalmente el nuevo Gobierno confirmó la realización del evento.

"El que al final no venga Trump afecta a la Cumbre, pero no quiere decir que no se reciba con interés al vicepresidente (Mike Pence) de los EEUU", añadió.

El presidente de EEUU canceló su viaje a la Cumbre de las Américas para supervisar acciones en Siria, dijo el martes la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.