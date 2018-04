Excanciller de Lula: Brasil se equivocó al aislar a Venezuela

"El Gobierno (brasileño de Michel) Temer cumple el expediente, no toma ninguna iniciativa; en los mejores momentos cumple el expediente y en los peores hace cosas desastrosas y desastradas, como aislar a Venezuela aquí, en América del Sur", dijo Amorim.

Para el excanciller, "Brasil se equivocó al aislar a Venezuela en el Mercosur; el aislamiento no sirve para nada".

Venezuela fue suspendida del Mercosur (conformado también por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) en diciembre de 2016 por incumplir obligaciones de carácter económico a las que se había comprometido en 2012, y en agosto de 2017 fue apartada de manera indefinida por "ruptura del orden democrático", poco después de la instauración de la Asamblea Constituyente.

"Cuanto más aumentas el aislamiento vas creando una percepción de cerco (por parte del Gobierno de Venezuela) que no beneficia en nada; en Cuba, por ejemplo, siempre contribuimos para que no hubiese esa mentalidad de cerco; eso ayudó un poco, no cambió todo porque es una evolución lenta, pero ayuda", afirmó.

Amorim juzgó equivocada la estrategia de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, pero criticó especialmente al actual canciller brasileño Aloysio Nunes por afirmar que su país no podía mediar en la crisis política interna venezolana porque estaba de un lado.

"Al menos fue sincero", ironizó Amorim.

El diplomático también lamentó la tibieza del bloque para condenar las insinuaciones de Estados Unidos sobre una posible intervención armada en Venezuela, remarcando que si durante su mandato hubiera ocurrido algo similar se habría convocado una reunión urgente del Mercosur o de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur); pero "faltó todo", criticó.

Amorim se refirió a los esfuerzos que hizo en sus años el Gobierno de Lula por crear puentes de diálogo interno, creando el grupo Amigos de Venezuela en 2003 que, tras semanas de negociaciones, logró una especie de armisticio entre la oposición y la administración venezolana entonces liderada por el presidente Hugo Chávez (1999-2013).

El diplomático y miembro del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil reconoció que la situación actual de Venezuela es "peor" que la de aquellos años.

"Ciertamente, tendría varias críticas a aspectos específicos del Gobierno de Nicolás Maduro, pero tampoco podemos abstraernos del proceso completo; allí hubo de hecho (en 2002) un golpe que llegó aparentemente a ser victorioso durante uno o dos días y que fue patrocinado por EEUU; eso se dijo públicamente y nunca fue desmentido", remarcó.

Amorim, uno de los diplomáticos más respetados de Brasil, sirvió en la década de 1990 como representante permanente de su país ante la Organización de las Naciones Unidas y fue más tarde embajador ante el Reino Unido, entre otros cargos destacados.

Había sido canciller entre 1993 y 1994, y en 2003 Lula lo convocó a integrar su primer Gobierno, en el que se convirtió en artífice de la consolidación de Brasil en el escenario internacional, trabajando ocho años junto al entonces presidente.

Su carrera política en primera línea continuó también durante el Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), de quien fue ministro de Defensa entre 2011 y 2014.

Para las elecciones de este año, Amorim se postula como candidato a gobernador del estado de Río de Janeiro por el PT.