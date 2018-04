Congresistas peruanos niegan haber recibido dinero de Odebrecht

"Desmiento categóricamente; no he recibido un centavo de Odebrecht ni de los brasileños; esa es una mentira que no tiene calificativos, no tiene dimensión", dijo Alcorta a la prensa desde el Congreso.

La parlamentaria, al igual que sus colegas, dio estas declaraciones luego de que el disidente y hermano de Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, Kenji Fujimori apareciera en un video acusándolos de haber recibido dinero de la constructora.

Por su parte, el parlamentario y presidente del Congreso, Luis Galarreta, afirmó en una entrevista con TV Perú que Kenji Fujimori está cometiendo el delito de difamación.

"Lo emplazo a que se rectifique y va a tener tiempo; no va a encontrar ninguna prueba, que se rectifique porque está cometiendo un delito, está difamando", aseguró.

La tercera acusada, Úrsula Letona, dijo al medio local Rpp que no teme y confía en que se conozca la verdad.

"Estoy segura, la verdad va a salir a la luz", dijo Letona, quien apoyó la idea de que la Fiscalía inicie una investigación sobre lo dicho por Fujimori.

Las declaraciones donde Kenji Fujimori afirma que Odebrecht financió las campañas de Alcorta, Galarreta y Letona se escucharon en un video que el congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, grabó a escondidas y fue publicado por el diario Correo el domingo.

En esa grabación, en la que se aprecia una conversación a puertas cerradas entre Fujimori, Mamani y el parlamentario disidente, Guillermo Bocángel, el hijo del expresidente de Perú, Alberto Fujimori (1990-2000) nombra a los tres legisladores.

"Letona, Alcorta y Galarreta fueron financiados por Odebrecht. ¿No dicen que había congresistas que han recibido plata de Odebrecht?", dice Kenji Fujimori en el video.

Lo dicho por Kenji se condice con la expresado en 2017 por el exdirector de Odebrecht en Perú y colaborador eficaz, Jorge Barata, quien manifestó que, aparte del dinero entregado a los candidatos a la presidencia que tenían mayores posibilidades de ganar en las elecciones de 2011, también se le dio dinero a algunos candidatos al Congreso.

Los grabaciones en video hechas por Mamani, que primero sólo constaron de 4 piezas audiovisuales, muestran una serie de tratos "bajo la mesa" en las que Kenji Fujimori, junto a Guillermo Bocángel; el parlamentario, Bienvenido Ramírez, y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, buscaban comprar votos de opositores para evitar la destitución del expresidente, Pedro Pablo Kuczynski.

Kuczynski estaba tratando de evitar ser sacado de la presidencia por el Congreso en un segundo proceso de destitución que iba a tener lugar el pasado 22 de marzo; sin embargo, tras la difusión de los videos por parte de Mamani el 19 de marzo, Kuczynski presentó su renuncia.

El caso de los videos grabados por Mamani, conocido como los "kenjivideos", dio lugar a una investigación en la Fiscalía, la cual el viernes 6 de abril le exigió al parlamentario la entrega de todo el material que tenía en su poder, y sin editar.

El íntegro de los "kenjivideos" se encuentra actualmente en poder de la Fiscalía.