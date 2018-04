Policía de Brasil pospone detención de expresidente Lula

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal de Brasil decidió no detener en la noche del viernes al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) para que empiece a cumplir su condena de 12 años, según medios locales.

Los agentes de la Policía Federal no se desplazarán hasta la sede del Sindicato de los Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo (estado de Sao Paulo, sureste), donde se encuentra el exmandatario junto a líderes de su partido y miles de simpatizantes, debido a que no hay condiciones de seguridad para el operativo y podrían desatarse hechos de violencia, según el portal de noticias Globo y el diario Folha de S. Paulo.

© REUTERS/ Nacho Doce Defensa de Lula pide al Supremo Tribunal de Brasil que suspenda orden de prisión

Las negociaciones para la entrega de Lula se retomarán este sábado entre la policía y la defensa del expresidente, luego de que se celebre una misa en memoria de su esposa, Marisa Letícia Rocco Casa, fallecida el 3 de febrero del año pasado.

El juez Sérgio Moro decretó el jueves que Lula debía presentarse ante la sede de la Policía Federal de Curitiba (estado de Paraná, sur) antes de las 17:00 hora local (20.00 GMT) del 6 de abril, pero el expresidente no se movió del sindicato donde se inició su carrera como dirigente político y sindical.

Por el momento, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) no tiene intención de dejar el lugar, y portavoces de su formación aseguraron que mañana por la mañana participará en una misa en el propio edificio del sindicato en homenaje a su esposa.

Mientras tanto, decenas de diputados, senadores, gobernadores de estados, líderes sindicales, estudiantiles y de movimientos sociales pronuncian discursos a las puertas del edificio del sindicato.

Lula permanece dentro del edificio y aparece de vez en cuando desde una ventana para saludar a sus seguidores, pero no pronuncia palabra desde que la noche del miércoles el Supremo Tribunal Federal le negara el habeas corpus (petición para evaluar la legalidad de un arresto), lo que precipitó la orden de arresto.