FARC invita a colombianos a votar por candidatos que garanticen implementación de paz

"Invitamos a todos los colombianos a votar por los candidatos que en sus programas de gobierno demuestren mayor compromiso con la construcción de la paz estable y duradera", dijo el integrante de FARC Carlos Antonio Lozada al leer ante la prensa, en Bogotá, una declaración firmada por el Consejo Político Nacional de esa agrupación.

Durante la declaración, transmitida en streaming, Lozada señaló que "el momento actual, luego de la firma del acuerdo de paz de La Habana, que puso fin al enfrentamiento armado de más de medio siglo entre las FARC y el Estado colombiano, constituye un punto de quiebre en la historia" de Colombia, por lo que las elecciones presidenciales de este año serán unas de las "más trascendentales".

La FARC, surgido tras la desmovilización de esa guerrilla, se retiró de la carrera presidencial a raíz de que su máximo líder y candidato, Rodrigo Londoño, "Timochenko", debió renunciar a su aspiración por problemas de salud.

La declaración de la FARC se produjo después de que el pasado martes el candidato presidencial de la izquierda colombiana, el exguerrillero del M-19 Gustavo Petro, negó que sea el representante de la FARC para las elecciones presidenciales.

"Las Farc ni me han apoyado nunca, ni me apoyan, ni me apoyarán; no se puede hacer política con sentimientos de viudez", escribió Petro a través de su cuenta de la red social Twitter en alusión a un video que ese mismo día publicó la exsenadora y también candidata presidencial de izquierda Piedad Córdoba.

​Córdoba, quien es fuerte aliada de la FARC y apoyó el proceso de paz en La Habana, señaló en el video que respeta "con toda sobriedad" que ese partido político "haya tomado la decisión de apoyar a Gustavo Petro", pero que eso no la "aparta jamás de seguir trabajando" para que Colombia "encuentre la paz".

En recientes debates presidenciales los diferentes candidatos, tanto de izquierda como de centro, han expresado su voluntad de continuar la implementación del Acuerdo de Paz con la FARC, excepto el derechista Iván Duque, del partido Centro Democrático (que lidera el expresidente Álvaro Uribe), quien ha dicho que modificará dichos acuerdos.

Sin embargo, y pese a la advertencia de Duque, una encuesta revelada el pasado 25 de marzo por la firma Guarumo-Ecoanalítica, lo ubica como favorito en la intención de voto, con un 35,4 por ciento, frente al izquierdista Petro, que muestra 22 por ciento de favoritismo.

Los analistas prevén que pese a esa tendencia, no habrá un ganador en primera vuelta y que deberá hacerse una segunda vuelta, en el mes de junio.