Candidato de izquierda a Presidencia de Colombia niega que represente a la FARC

"Las Farc ni me han apoyado nunca, ni me apoyan, ni me apoyarán; no se puede hacer política con sentimientos de viudez", escribió Petro a través de su cuenta de Twitter.

​La reacción del candidato ocurrió luego de que Córdoba publicara un video en las redes sociales en el que dijo que respetaba la decisión de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (partido de izquierda, surgido tras la desmovilización de la guerrilla) de apoyar a Petro en su aspiración presidencial.

"Respeto con toda sobriedad que ellos (FARC) hayan tomado la decisión de apoyar a Gustavo Petro, y eso no me aparta jamás de seguir trabajando para que este país encuentre la paz", dijo la exsenadora, aliada de la FARC y quien participó de manera activa en el proceso de paz de La Habana con esa antigua guerrilla.

En el mismo video Córdoba dijo haber sido señalada injustamente de ser la candidata a la Presidencia de la FARC, agrupación que abandonó su carrera a la Primera Magistratura de Colombia a raíz de la delicada salud de su máximo líder y ahora excandidato, Rodrigo Londoño, "Timochenko".

El video fue eliminado después de la cuenta de Córdoba, pero no evitó la reacción de Petro, exguerrillero del desaparecido grupo M-19 y quien se ubica en las preferencias de voto por detrás del derechista Iván Duque, candidato del partido Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Sin embargo, la FARC no se ha pronunciado sobre el tema y, según versiones de prensa, las declaraciones de Córdoba obedecen a una estrategia de campaña para buscar restarle favoritismo a Petro, luego de que cerca del 80% de los colombianos califica de manera negativa a la desmovilizada guerrilla y las alianzas que puedan surgir con ella.

Desde 1863, cuando se eligió el primer presidente de Colombia por voto popular, el país no ha tenido ningún gobierno de izquierda, por lo que se espera que los comicios del próximo 27 de mayo sean atípicos y reflejen una inclinación hacia el progresismo por parte de un porcentaje elevado de ciudadanos, en especial jóvenes.

Según una encuesta divulgada el pasado 25 de marzo por la firma Guarumo-Ecoanalítica el derechista Duque lidera por ahora la intención de voto, con un 35,4%, frente al izquierdista Petro, que muestra 22% de favoritismo.

Los analistas prevén que pese a esa tendencia, no habrá un ganador en primera vuelta y que deberá hacerse una segunda vuelta, en el mes de junio.