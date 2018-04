Abuso sexual de menores: "La Asociación de Fútbol Argentina debe regular"

"Independiente abrió una gran puerta que hasta ahora nadie se había animado a abrir", dijo Parrottino. La "peculiaridad" del caso es que ésta fue la primera denuncia que se hizo a "gran escala" en el fútbol, pero que en realidad, "aunque suene muy fuerte, ‘siempre existió', como dijo el ex jugador de Independiente, Daniel Bertoni", aseguró el periodista.

"No es casual que Independiente haya denunciado porque en el primer semestre del año pasado aumentaron un 40% las denuncias por abuso a menores sólo en la ciudad de Buenos Aires", agregó.

En los clubes que tienen pensiones para alojar a jugadores juveniles del interior del país que llegan a las capitales provinciales a probar suerte en las divisiones de fútbol inferiores, el abuso y explotación sexual es más común de lo que parece.

No obstante, Argentina es un país en el que sí suceden cosas extrañas. El ex jugador de fútbol y ex director técnico de San Lorenzo y River Plate, Héctor "bambino" Veira, en la década de 1990 fue condenado a tres años de prisión por abusar sexualmente de un chico de 13 años que en 1987 se le había acercado a pedirle un autógrafo. Sin embargo, Veira ha gozado de un lugar en la farándula y opinión pública argentina, llegando incluso a ser conductor de diversos programas radiales y de televisión.

Parrottino también señaló a Spuntik el caso del Club Deportivo Mac Allister de La Pampa, bastante más cerca en el tiempo. En el periódico Tiempo Argentino escribió que en 2017 la mamá de uno de los jugadores adolescentes, denunció penalmente al entrenador Héctor Kruber, que trabajaba en las infantiles del club fundado por el actual secretario de Deporte de la Nación, Carlos Mac Allister, ex jugador del Club Atlético Boca Juniors, explicó el periodista.

"La entrevista en Cámara Gesell a una de las víctimas arrojó resultados positivos y se sumaron testimonios de padres. Era un secreto a voces desde hacía más de 20 años en Santa Rosa. Sin condena, Kruber desapareció de la capital pampeana", aseguró.

La argentina, concluyó Perrottino, "es una sociedad de arrastre".

Pero no es el único lugar donde sucede en la región. Según señaló el periodista consultado, en los últimos cinco años en Brasil se han realizado "un centenar de denuncias".

Los clubes de fútbol han adoptado diferentes posturas sobre el tema, por ahora "todas intenciones, de palabra", aseguró.

En La Plata la Defensoría Ciudadana "pidió informes y una audiencia" a las autoridades del Club Estudiantes de La Plata y del Club de Gimnasia y Esgrima (los dos clubes más grandes de la ciudad), a raíz del testimonio de uno de los chicos de Independiente, que señaló a La Plata como uno de los lugares al que lo llevaban para abusar sexualmente de él.

En Tucumán, una provincia atravesada por el resonado secuestro de Marita Verón, de 23 años, en 2002, y por el juicio posterior en el cual se condenó a diez personas por trata en 2014, los clubes deportivos Atlético y San Martín reforzaron los recaudos, escribió Perruttino en Tiempo Argentino.

Este jueves 5 de abril, los padres y los chicos del club San Martín participarán de una charla a cargo de la organización católica Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Vale recordar, señaló el periodista, que el presidente de San Martín entre 2006 y 2011, Rubén "La Chancha" Ale, fue condenado a diez años de cárcel por usura y explotación sexual.

El director de la pensión del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Enrique Polola, reveló en el programa radial La Cicloneta que se había hecho una denuncia por el contacto de otra red de pedófilos con un juvenil.

El coordinador de las inferiores del club y miembro de la Comisión Juvenil de la Superliga, Hugo Tocalli, dijo: "Estamos todos asustados, muy preocupados. Habría que hacer un estudio, controles, un montón de cosas más, y todos los días. Se puede mejorar. No nos hemos reunido después de esto que pasó. Pero el otro día, el fin de semana, jugamos en Tigre y se habló, y hablamos entre los coordinadores", según publicó Perrottino en Tiempo Argentino.

"Acá lo que tiene que haber, sobre todo, es una decisión de la Asociación de Fútbol Argentino y de la Superliga Argentina de Fútbol de regular un espacio que no está regulado", concluyó el periodista.