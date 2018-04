Fiscal general venezolano pide declarar emergencia por hacinamiento en sedes policiales

"El exacerbado hacinamiento que existe en las estaciones de policía, la consecuencia de estas lamentables muertes se debe a eso (…) el sistema de justicia en pleno debe declararse en emergencia", destacó durante una entrevista ofrecida al circuito radial Unión Radio.

Saab hizo estas declaraciones tras el motín que se registró en los calabozos de una comandancia policial de la ciudad de Valencia, estado de Carabobo, en el norte de Venezuela.

El episodio, ocurrido durante una requisa, culminó en un incendio que dejó 68 muertos, de los cuales dos eran mujeres acompañantes de los reclusos "que no debían pernoctar ahí".

El fiscal recordó que durante su trabajo como Defensor del Pueblo denunció entre 2015 y 2016 la sobrepoblación en las sedes policiales; estas, recordó, solo deben funcionar como lugar de tránsito.

"Que esto sea una gran alerta nacional, comencemos un trabajo definitivo para el deshacinamiento de las estaciones de policía; aquí hay lugares de reclusión donde pueden estar esas personas, no pueden estar más en las comandancias de policías, que son lugares de tránsito, para estar 72 horas, para estar poco tiempo, no para estar años, no para estar condenados y estar ahí", añadió.

© REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins ONU pide a Venezuela investigar muerte de al menos 68 personas en una cárcel

Además, denunció que hay 25.000 privados de libertad en estaciones de policías, lo que " no puede seguir ocurriendo", y aseguró que al menos 3.000 de estos ya recibieron condenas y deberían estar en penitenciaría, que cuenta con espacios de rehabilitación, entre otros servicios.

Debido a este hacinamiento más de 30 por ciento de los funcionarios policiales están como custodios de privados de libertad en las comandancias en lugar de estar en las calles para prevenir delitos, asumiendo una carga que corresponde al sistema penitenciario, añadió Saab.

En tal sentido, el fiscal general, a cargo del Ministerio Público de Venezuela, se comprometió a iniciar una campaña con los poderes públicos correspondientes para poner fin a esta situación.

Más detenidos

El fiscal venezolano no descartó que haya nuevas detenciones por el incendio en la comandancia del estado Carabobo.

"En primer lugar, hubo negligencia por parte del subdirector de la policía de Carabobo y sumado a él cuatro comisionados que se encontraban en dicho lugar", señaló.

Estos cinco policías detenidos el pasado 31 de marzo fueron imputados con la precalificación de homicidio calificado y negligencia, y Saab sostuvo que no descansará hasta esclarecer este suceso.

Los familiares de las víctimas también aseguraron que en los calabozos de la comandancia policial había cerca de 250 reos, cuando el recinto solo tiene capacidad para 80.