Conoce cómo son las "tiendas de corrupción'' de Netflix (vídeo)

'El mecanismo', basada en la operación Lava Jato, que responde a la mayor lucha contra la corrupción de Brasil, se estrenó el 23 de marzo y pretende contar a través de la historia de un policía las múltiples denuncias contra empresarios y altos funcionarios, en las que estuvieron implicadas las más altas esferas de la política brasileña.

En los aeropuertos de Brasilia y Sao Paulo, los viajeros se encontrarán con estas particulares tiendas, que exhiben objetos útiles para que los delincuentes de guante blanco realicen sus operaciones de una manera solapada. Pero no son comercios verdaderos, sino una publicidad de la reciente producción de Netflix, refiere AFP.

Tobilleras electrónicas doradas o de cuero con tachas, manuales para delatar cómplices, calzoncillos con bolsillos cargados de billetes y otro manual con "1.001 cosas para hacer antes de ir a la prisión domiciliaria" son expuestos en una vitrinas modernísimas como las de cualquiera local de lujo de este tipo de instalaciones.

Además la promoción incluye un anuncio audiovisual con mensajes donde pide "mantener el buen gusto por encima de todo. Incluso de la ley". El vídeo muestra modelos con ropa interior repleta de billetes y exponiendo las delicadas tobilleras electrónicas doradas en combinación con zapatos de tacón alto.

​Publicidad ficticia para una serie 'que miente'

'El Mecanismo', creada por José Padilha, director de 'Tropa de Elite' y 'Narcos', presenta en ocho capítulos una versión de la investigación judicial que destapó el escándalo que ha sacudido a Brasil.

El 26 de marzo, Rousseff dijo en una conferencia de prensa en Río de Janeiro que Netflix está haciendo campaña política en Brasil: "le diré eso a todos los líderes políticos con los que me encuentre (…) si lo están haciendo en Brasil lo pueden hacer en tu país", aseguró.

​La ex presidenta señaló también una serie de incorrecciones como la adjudicación a Lula de un reclamo por un acuerdo secreto para frenar las detenciones de políticos, cuando en realidad eso lo dijo Romero Jucá, la mano derecha del presidente actual, Michel Temer.

El supuesto pedido de Lula ocasionó un escándalo en Brasil, ya que Jucá reconoció que Rousseff fue apartada de su cargo por una movida política, más que por una cuestión judicial.

La ex presidenta remarcó que no tiene una amistad con Paulo Costa, directivo de la empresa estatal energética Petrobrás y uno de los primeros en ser encarcelados, como se muestra en la serie. Además dijo que el caso se originó en 1996, y no en 2003, durante el gobierno de Lula, como relata el guión.