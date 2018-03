Premios nacionales chilenos se muestran a favor de darle salida al mar a Bolivia

"Cada día se siguen sumando más personas al pedido de mar para Bolivia; agradecer la solidaridad de los hermanos: [Tomás] Moulian, [Manuel]Garretón, [Jorge] Pinto Rodríguez, [Julio] Pinto Vallejos, [Juan Pablo] Cárdenas y [Juan] Radrigán: todos Premio Nacional de Chile; gracias por ayudarnos a construir un espacio, donde todos ganemos", indicó el jefe de Estado boliviano.

​El registro audiovisual fue realizado por la chilena Universidad Academia de Humanismo Cristiano, para el cual entrevistaron y grabaron a siete premios nacionales sobre su postura frente a la demanda boliviana de obtener un acceso soberano al océano Pacífico por territorio chileno.

Chile y Bolivia se encuentran sosteniendo un litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, luego de que el Gobierno del presidente Morales demandara a Chile en 2013 para exigir que Santiago se siente a negociar una salida soberana al océano Pacífico.

El premio nacional de Ciencias Sociales y Humanidades de 2015, Tomás Moulian, indicó en el video que cree que en la Guerra del Pacífico (1879 —1883) "los bolivianos perdieron un recurso absolutamente significativo que es la salida al mar, Chile debe concederles una salida con soberanía".

El poeta chileno Raúl Zurita, premio nacional de Literatura en 2000, señaló que "Bolivia va a tener mar, porque no obedece a ninguna lógica que un país que tiene 4.000 kilómetros de costa (Chile) no pueda ceder, donar, entregar o devolver a un país hermano que no tiene".

"El océano, el mar, no reconoce fronteras, algún día todo esto será recordado como una extraña pesadilla, las fronteras se borrarán y estaremos chilenos, peruanos y bolivianos todos bailando juntos en las costas del [océano] Pacífico", aseguró Zurita.

El premio nacional de Historia en 2012, Jorge Pinto Rodríguez, afirmó que "sería un acto de justicia (darle salida al mar a Bolivia), eso dejaría tranquila mi conciencia".

"Me haría más feliz en el sentido de estar pensando que contribuimos a esa obligación que tenemos como latinoamericanos", manifestó el historiador.

Por su parte, el premio nacional de Periodismo 2005, Juan Pablo Cárdenas, indicó que no tiene "ningún problema como chileno en abogar por el justo derecho de los bolivianos a demandar una salida al mar".

"El empecinamiento de nuestro país de mantener una oposición es absurdo", añadió Cárdenas.

A la lista de entrevistados se sumó el premio nacional de Ciencias Sociales y Humanidades 2007, Manuel Garretón, el premio nacional de Historia 2016, Julio Pinto, y el premio nacional de Artes de la Representación 2011, Juan Radrigán.

Este 28 de marzo el equipo jurídico de Chile cerró la fase de alegatos orales en la Corte, donde manifestó que su país no tiene "ninguna obligación de negociar" una salida al mar para Bolivia.

Terminada esta fase del juicio, la CIJ deberá deliberar y anunciar una fecha para la entrega de la sentencia definitiva.