Gobierno de Ecuador espera concluir obras de reconstrucción por terremoto en 2019

"Aspiramos que en 2019 podamos terminar la ejecución de lo planificado, esa es nuestra aspiración, aunque otra meta es poder incrementar las fuentes de financiamiento de la reconstrucción", explicó el funcionario al anotar que las obras tras el sismo del 16 de abril de 2016 "se encuentra en términos avanzados".

© AFP 2018/ Luis Acosta "Cooperación internacional fue clave para reconstruir Ecuador tras terremoto"

Los trabajos se concentran en las zonas más afectadas por el terremoto, ubicadas en las provincias de Manabí (oeste) y Esmeraldas (noroeste) y para cuya recuperación la Secretaría Nacional de Planificación estimó un monto inicial de 3.344 millones de dólares.

Hasta el momento se han ejecutado 858 millones de dólares "en diferentes sectores, como educación, vialidad e infraestructura", además de reposiciones de gastos a los municipios "y algunas otras obras importantes", añadió Herrera.

Además, 1.123 millones de dólares están en proceso de ejecución y otros 970 millones planificados, si bien la gestión de financiamiento continuará a través de donaciones y préstamos, indicó.

Respecto a esas donaciones y préstamos existen compromisos como el de la Unión Europea, con 30 millones de dólares para proyectos productivos, y China, con 226 millones de dólares en dos fases, y además se estudian nuevos créditos con entidades como el asiático Eximbank.

Transparencia

"La necesidad supera y nunca van a ser suficientes todos los recursos que podamos tener para la reconstrucción, seguramente no van a ser suficientes ni en el Ecuador ni en ninguna otra parte del mundo donde hubiera sucedido algo por el estilo", indicó el secretario.

© REUTERS/ Guillermo Granja Ecuador inicia plan de vivienda social en zona afectada por terremoto

Asimismo señaló que "en aras de la transparencia" que demandan los ciudadanos, "la Contraloría General del Estado hará un examen especial a todos los ejecutores que han manejado fondos de reconstrucción".

En ese sentido, aclaró que están "tratando de ser ágiles y responsables en el manejo del dinero público" para que "la calidad del gasto sea de primera" pues "no podemos darnos el lujo de no invertir algo adecuadamente o de forma responsable".

Por ello, insistió en que uno de los principales objetivos ha sido priorizar la ejecución de las obras, que en un primer momento se enfocó especialmente en habitabilidad y que ahora estará destinada, sobre todo, a la reactivación productiva.

En el tema de vivienda, Herrera destacó la ejecución de "alrededor de 394 millones de dólares", pues la meta del Plan Reconstruyo, que se creó a raíz del sismo para identificar las necesidades de los sitios afectados, fue proporcionar un total de 45.455 soluciones habitacionales a través de rehabilitación, construcción de viviendas en terrenos urbanizados, en terrenos propios y bonos de vivienda.

Lea más: Ministro ecuatoriano justifica uso de $300 millones destinados a reconstrucción tras sismo

© REUTERS/ Guillermo Granja La solidaridad con los damnificados del terremoto fue el acontecimiento del año en Ecuador

De esta proyección, 38.599 soluciones habitaciones ya fueron contratadas, 32.679 entregadas y en la diferencia "entre lo contratado y entregado, de 5.900, estamos trabajando aceleradamente".

A la par, restan por contratar 6.856 intervenciones y "ese el reto o la meta que debemos alcanzar en este año 2018".

En el eje de reactivación productiva, debido a que miles de ciudadanos perdieron sus negocios y sus medios de subsistencia, el secretario indicó que tienen ya identificados "una serie de proyectos" formulados por quienes serían los beneficiarios, con la finalidad de que el Comité de la Reconstrucción los priorice y cuando se disponga del dinero, asigne los fondos correspondientes.

Sobre las quejas ciudadanas respecto a la falta de atención o de soluciones, Herrera apuntó que muchas de estas inconformidades se deben a la poca información y por eso "el reto que hemos asumido es comunicar mejor lo que existe y transparentar" porque "seguramente podrán existir errores, pero la ciudadanía tendrá que juzgarlo según la información que podamos brindarles".

Cierre de albergues

Las principales protestas de los afectados tienen relación con que no se hayan entregado las ayudas habitacionales o con que muchos continúan viviendo en refugios no oficiales, pues el Gobierno cerró hace varios meses los albergues que se destinaron a la acogida temporal de los perjudicados.

© REUTERS/ Guillermo Granja Ecuador recibió $27 millones de ayuda no reembolsable por terremoto

Según el funcionario, esto tiene una explicación y se produce porque "quizá la familia fue beneficiada, pero a lo largo del tiempo necesitan una segunda o tercera solución habitacional para más integrantes de la misma familia".

Por ello, al momento varias instituciones estatales alistan una campaña para levantar información de los afectados y beneficiarios de subsidios y nuevamente verificar "sus necesidades y realidades, (pues en) caso contrario sería interminable".

"Vamos a visitar cada uno de esos sitios o refugios no oficiales y a todas las personas que se encuentran viviendo en condiciones no dignas" y en los casos que no se justifique que estén allí se podrá saber que "se trata más bien de una suerte de obtener beneficios adicionales", ante lo cual se tomarán "las decisiones correspondientes", enfatizó Herrera.

Adicionalmente, el funcionario pide paciencia a los ciudadanos, pues "estos procesos de reconstrucción no son tan simples y se tienen que ejecutar programas y proyectos que en muchos casos toman varios años".

Recientemente, el presidente Lenín Moreno nombró a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña como cabeza del Comité de la Reconstrucción, con el fin de darle prioridad a esta tarea y gestionar avances en el corto tiempo.

El sismo del 16 de abril 2016 fue catalogado como el más nocivo de la historia ecuatoriana: dejó 673 muertos y más de 6.000 heridos.