Exasesora del Congreso peruano denuncia a parlamentario fujimorista por acoso y despido

"Él (Mamani) ha tenido actitudes conmigo de mandarme flores a mi oficina y que hasta ahora las niega; he sufrido acoso laboral, ya que no solamente han sido flores y él sabe que no estoy mintiendo", dijo Valenzuela en una entrevista con radio Capital.

La abogada explicó que comenzó a trabajar en el Congreso en 2012 como asesora para diversos congresistas y que desde el pasado mes octubre Mamani la aceptó para que trabajara en su despacho.

Sin embargo, añadió, a los pocos días, y tras comentar al parlamentario que estaba embarazada, la despidió sin explicación alguna.

"Fui a Recursos Humanos (del Congreso) y no me dijeron nada (…) los congresistas blindan a Mamani", denunció Valenzuela, quien agregó: "Lamentablemente no he usado sus tácticas de grabar para probar que digo la verdad".

También indicó que el congresista "está acostumbrado a pisotear a la gente" gracias al dinero que posee, y añadió que tras su despido ninguna empresa quiso contratarla por estar embarazada, lo que supuso un gran problema.

Mamani, quien tuvo una denuncia por negar a una hija y luego no pasarle la pensión correspondiente, es el congresista que se encargó de grabar los videos en los que partidarios del expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, trataban de convencerlo de votar contra la destitución del mandatario a cambio de otorgarle obras del Ejecutivo.

Esos videos fueron los que precipitaron la renuncia de Kuczynski el 21 de este mes.