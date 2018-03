Diputados oficialistas argentinos se reúnen con opositor venezolano que huyó de Caracas

Fue "muy emotivo poder recibir a Crovato y a su familia en Argentina", señaló a Sputnik la diputada Cornelia Schmidt-Liermann, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

Crovato, de nacionalidad venezolano-argentina, se encontró con los legisladores en la cámara baja tras haber llegado al país el pasado 20 de marzo.

El abogado huyó de su arresto domiciliario y cruzó la frontera con Colombia el 16 de marzo, acompañado de su esposa y de sus dos hijos, de 7 y 11 años.

"No pudo salir oficialmente, pero llegó a Argentina, que es lo trascendental", destacó la diputada de Cambiemos.

A su llegada a Buenos Aires, Schmidt-Liermann fue a recibirlo al aeropuerto internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

"Lo más emotivo fue cuando fuimos a buscarlo, porque la odisea que vivió Marcelo no se la deseamos a ningún argentino que está en el exterior, y da cuenta de la importancia de la libertad y de la suerte que pudimos revertir la situación", reflexionó la titular de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Llegada a Argentina

Como parte del proceso, Crovato realizó varios trámites ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el ministerio argentino de Relaciones Exteriores hasta que este viernes se reunió finalmente con los diputados oficialistas.

/ El abogado, que padece cáncer de piel, "se comprometió a trabajar en la defensa de los derechos humanos no solo aquí para los argentinos, sino también intentando la unión de la oposición venezolana que se encuentra aquí", señaló Schmidt-Liermann.

"Alguna vez soñé que un helicóptero argentino me iba a rescatar desde alguna terraza de Caracas, al mejor estilo de las películas, pero no", manifestó Crovato durante su encuentro con los legisladores.

Desde la capital venezolana, el abogado había pedido al Gobierno de Mauricio Macri que intercediera en su favor por considerarse un preso político.

"Olvidé que Argentina es una democracia y un estado de derecho, no fui rescatado como en Hollywood, pero aquí estoy y de aquí no me voy ni [aunque] me echen", aseguró.

El abogado fue detenido en abril de 2014, en el marco de las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno que ese año se cobraron la vida de 43 personas, y acusado de los delitos de obstrucción de vías, intimidación pública, asociación para delinquir, desorden e instigación a desobedecer las leyes.

Crovato y sus abogados aseguran que la detención se llevó a cabo cuando salió en defensa de un vecino cuya vivienda estaba siendo allanada, según las autoridades, por sospechas de que organizaba "guarimbas", como se conoce en Venezuela a ciertas manifestaciones violentas que incluyen barricadas y bloqueos de calles.

En febrero de 2015 le fue concedido el arresto domiciliario.

Su detención fue calificada como "arbitraria" en una resolución del 12 de enero del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

"Pensamos que en Crovato encontramos una figura que representa la importancia de defender los derechos humanos allá donde son vulnerados", concluyó Schmidt-Liermann.

El Gobierno de Mauricio Macri es uno de los principales críticos de la región a la administración que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela.