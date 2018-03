Presidente de Chile: Trump no tiene una política clara sobre Latinoamérica

"Hay algunas áreas que me preocupan, por ejemplo, que no existe una política clara de la administración Trump con respecto a América Latina", indicó el mandatario chileno, en una entrevista con el medio estadounidense The Washington Post.

Agregó que las políticas de Trump con respecto a su región "son algo que preocupa a todos los países de Latinoamérica".

Piñera dijo también que le pareció "muy extraño" que en el Foro Económico Mundial en enero pasado Trump "defendiera el proteccionismo, mientras que el presidente chino Xi Jinping estaba defendiendo el libre comercio".

"El proteccionismo y la guerra comercial son malos para todos", añadió.

Además, indicó que ve con preocupación que EEUU "se haya retirado del Acuerdo de París", pacto internacional que regula la emisión de gases de efecto invernadero para evitar el cambio climático.

Trump anunció oficialmente en junio que su país se retiraba completamente del Acuerdo de París.

Otra preocupación que manifestó el mandatario chileno fue la salida de EEUU del Acuerdo Transpacífico (TPP), tratado de libre comercio del cual el presidente Trump también se retiró en 2017.

"Creo que China está interesada en unirse al TPP, si se une será la economía más grande de ese grupo, lo que significa que EEUU podría perder su influencia en el libre comercio y eso nos preocupa", dijo.

Venezuela

En relación a la situación que atraviesa Venezuela, Piñera indicó al medio estadounidense que en ese país "no hay democracia, no se respetan los derechos humanos, no hay Estado de derecho y se enfrentan a una enorme y dramática crisis humanitaria y de seguridad".

"Venezuela fue la economía más rica de América Latina en los años 90 y ahora están muriendo de hambre porque no tienen comida o medicinas", dijo.

Consideró que ante "un muy mal Gobierno, que no respeta la democracia y viola los derechos humanos, los países de la región y del mundo no pueden quedar indiferentes".

Sobre la inmigración, el jefe de Estado chileno indicó que "muchos venezolanos están llegando a Chile, también muchos inmigrantes de Haití y República Dominicana".

"Somos un país muy abierto, pero queremos que la inmigración sea legal, no abrir las fronteras a gente que venga a hacer daño, como narcotraficantes y ladrones", afirmó.

Crítica a bachelet

Piñera también habló con The Washington Post sobre el crecimiento económico de Chile y culpó al Gobierno anterior de Michelle Bachelet (2006 —2010 y 2014 —2018) de perjudicar el desempeño chileno.

En el pasado Gobierno, Chile "sufrió la reducción de nuestra tasa crediticia porque creció el déficit fiscal y la deuda pública", agregó.

Piñera asumió el Gobierno de Chile el 11 de este mes, tras ser elegido en diciembre del año pasado con el 54% de los votos.