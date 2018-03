Presidente Maduro mantiene posición de asistir a Cumbre de las Américas en Perú

"Pensaba saludarlo otra vez, yo pensaba que él [Kuczynski] me iba a recibir en la Cumbre de las Américas, resulta que no va a estar ahí, así que cuando yo llegue quién me va a recibir en Lima, habrá que coordinar eso con el canciller Jorge Arreaza para ver quién nos va a recibir en Lima cuando lleguemos a la Cumbre de las Américas", dijo el mandatario venezolano.

Maduro también expresó su solidaridad con el pueblo peruano y aseguró que su país no se mete en los asuntos internos de otras naciones como "sí estaba acostumbrado a hacer este señor Pedro Pablo Kuczynski y la mafia que él había reunido, el grupo de gobiernos corruptos de América Latina", en referencia al denominado Grupo de Lima.

En febrero las autoridades de Perú aseguraron que no dejarían a Maduro participar en la Cumbre de las Américas a celebrarse en abril.

Mientras, la ministra de Relaciones Exteriores peruana, Cayetana Aljovín, desestimó la solicitud de los presidentes de Nicaragua y de Bolivia de revisar la decisión de Lima sobre la no participación de Maduro en la Cumbre de las Américas.