En Latinoamérica "falta educación, información y estrategias" para prevenir ciberataques

Cada año aumentan los ciberataques, y con ello los daños que generan. Según expertos consultados por Sputnik, los esfuerzos de regulación y control gubernamentales en Latinoamérica parecen no ser suficientes para prevenir las fallas en el ciberepacio, tampoco para enmendarlas.

Los ciberataques son difíciles de investigar, perseguir y juzgar, porque además de ser intangibles son de rápida ejecución y alto alcance, de fácil encubrimiento, siempre novedosos y mutantes por su propia naturaleza.

No obstante, los virus que en 2017 afectaron a miles de empresas y servicios públicos como WannaCry Not Petya , y los robos de datos masivos como el sufrido por Equifax (que perjudicó a 143 millones de personas que estaban registradas en la compañía), dejan muy en claro que no son algo que deba tomarse a la ligera.

Además del costo económico que implican, en muchos casos también desatan arduos debates respecto a la vulnerabilidad y posible manipulación de los datos privados que no son bien resguardados: hoy nuestra información es el activo más importante para diversos proveedores de servicios ya que procesados valen más que el dinero, porque lo generan.

Lea más: Ciberataques: ¿ensayos para un apocalipsis?

© AFP 2018/ Thomas Samson Estos son los principales peligros y amenazas a los que se expone el usuario de tecnologías digitales

En Latinoamérica son pocos son los Estados que disponen de una legislación adecuada para enfrentarse a tal escenario. El Índice global de ciberseguridad 2017 indica que los países deben "comprometerse" y "apoyar" en mayor medida la agenda de ciberseguridad, principalmente en los aspectos "legales, técnicos, organizacionales, de infraestructura y cooperación".

El Informe Ciberseguridad 2016 realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también señala que la "enorme mayoría de nuestros países aún están poco preparados para contrarrestar la amenaza del cibercrimen" y realiza "un llamado a la acción para empezar a hacer todo lo necesario por proteger esta infraestructura clave para el siglo XXI".

El informe de @OEA_oficial y @MicrosoftLatam nos confirma la necesidad de que los líderes regionales redoblen sus esfuerzos para respaldar la protección de nuestros diversos activos nacionales críticos #Ciberseguridad pic.twitter.com/XMtAhFXdLx — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 6 de marzo de 2018

© AP Photo/ Gene Boyars "Es solo cuestión de tiempo": un experto en ciberseguridad advierte sobre un 11S electrónico

En ese sentido, el jefe de laboratorio de ESET Latinoamérica, Camilo Gutiérrez, dijo a Sputnik que la mayoría tiene algún tipo de normativa de protección de datos personales, área en la que estima "hay más control"; pero, por ejemplo, muy pocos han incorporado a su legislación el delito de suplantación o robo de identidad. Gutiérrez concluyó que "hay que seguir trabajando en la legislación para poder tipificar más delitos informáticos".

Además: Las empresas de todo el mundo tienen un nuevo y poderoso enemigo

Otro experto en ciberseguridad consultado por Sputnik, que prefirió preservar su identidad, aseguró que los gobiernos latinoamericanos "deberían destinar recursos e investigar de forma más profunda" antes de legislar.

"El problema es que muchas veces las regulaciones normativas se hacen al grito de la hinchada, sin evidencia empírica. Falta información sobre la cantidad de datos, sobre los incidentes que hay, sobre si realmente es necesaria una ley o no, quienes son las víctimas y los victimarios", advirtió.

A su vez, considera que los países "deberían pensar en una legislación mínima y hacer más foco en la educación sobre las medidas de seguridad para el usuario, empresas y gobiernos; generalmente los ataques se dan porque los usuarios no toman las medidas necesarias", explicó.

El director del equipo de Investigación y Análisis para América Latina de la empresa rusa de seguridad informática Kaspersky Lab, Dmitry Bestuzhev, también considera que la clave está en la educación. Entrevistado por Xataka contó que cuando se conecta vía VPN en algunos países europeos y abre Google, "por ley aparece un texto en grande que avisa lo que Google está haciendo con los datos […] esto en otros países no pasa". "La clave aquí es el gobierno y su papel, que muestran cómo es el derecho a la privacidad de sus ciudadanos", aseguró.

Bestuzhev también piensa que necesitamos leyes que digan, por ejemplo, que todos los dispositivos deben salir de fábrica con ciertas medidas y cumpliendo ciertas regulaciones de seguridad. "Lo mínimo que deberían cumplir para garantizar la seguridad del usuario en escenarios de ataques cibernéticos", advirtió.

Hasta ahora el documento que sirve como guía en la materia a nivel internacional es el Convenio de Budapest, celebrado en 2001. Sólo 54 países lo han firmado, ratificándolo 42, y 17 reglamentándolo en su derecho interno. En América Latina y el Caribe sólo Panamá y República Dominicana lo hicieron, aunque hay otros que están en vías de suscribir, como México, El Salvador, Argentina, Costa Rica, Uruguay y Chile.

En números