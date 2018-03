Casa matriz de Cambridge Analytica evaluó en México efecto de políticas antidrogas de EEUU

"Se llevó a cabo la recopilación de datos de población en 13 ciudades mexicanas bajo la influencia de cárteles de la droga", dice el breve anuncio en una muestra de proyectos realizados para promover sus trabajos en el mundo, bajo el título "Contra narcóticos en México".

El objetivo del cliente era "evaluar el impacto de las políticas y de los procedimientos de EEUU, relacionados con el impacto del tráfico de drogas en la tasa de delincuencia y de violencia en EEUU", añade.

La breve descripción que figura en el portal de SCL Group del tipo de investigación que ofrece la empresa no revela la identidad del "cliente", ni las fechas del análisis de los datos.

"El análisis de datos mostró que el verdadero impacto era totalmente contrario a los supuestos prevalecientes", dice la empresa en las conclusiones del estudio de los datos obtenidos en 13 ciudades del país latinoamericano, que tampoco son identificadas.

Sin indicar el origen de los datos, el hallazgo es que el resultado de las políticas fue que "en cambio, los programas previstos del cliente para reducir la violencia la habrían aumentado".

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais "México pierde vidas de militares y EEUU de drogadictos"

El "cliente", que por las características de los objetivos podría ser una autoridad encargada de la lucha contra el narcotráfico, "rediseñó sus programas para alinearse con precisión a su objetivo; y luego utilizó los datos para justificar su solicitud de recursos", puntualiza el anuncio.

SCL Group y su filial Cambridge Analytica fueron suspendidas el 16 de marzo de Facebook, porque accedieron a datos de usuarios de esa red, recopilados por una aplicación desarrollada por un profesor de la británica Universidad de Cambridge que "engañó y violó" las políticas de privacidad de la red social.

Se trata del profesor de psicología Aleksandr Kogan.

La aplicación desarrollada por Kogan, llamada "thisisyourdigitallife" ("estaestuvidadigital"), accedió a la información personal de 270.000 personas que la descargaron para obtener lo que en Facebook se ofrecía como una predicción de la personalidad.

Pero el programa lograba asimismo acceder a los datos de los amigos de esas personas y a los amigos de estos sucesivamente, por lo que logró recopilar los perfiles e inclinaciones de 50 millones de personas sin su consentimiento, según revelaron los diarios The Observer, de Gran Bretaña, y The New York Times, de EEUU.

La empresa está bajo investigación por analizar con datos masivos obtenidos en Facebook el perfil de los votantes con el fin de modificar su comportamiento como votantes a favor del entonces candidato republicano Donald Trump, que ganó las elecciones en noviembre 2016.

Un directivo de la empresa, que analizaba los datos obtenidos en Facebook con un procedimiento engañoso, fue grabado en una investigación periodística encubierta del canal de televisión británico Channel 4.

"Lo hicimos en México", dijo al mencionar una lista de países que incluyó a Argentina, Brasil, República Checa, India y Nigeria, entre otros.

En 2015, Facebook descubrió que Kogan entregó los datos a "una empresa que hace políticas gubernamentales y trabajo militar en todo el mundo", que también compartió esos datos con la empresa Eunoia Technologies.

El periódico mexicano El Financiero publicó en enero pasado que Cambridge Analytica desembarcó en México en 2016.

En 2017, la empresa buscó contratar personal en este país, pero su directiva negó a ese periódico que algún partido político mexicano hubiese contratado sus servicios con vistas a las presidenciales del 1 de julio próximo.