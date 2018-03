Descubren irregularidades en indulto a expresidente peruano Alberto Fujimori

"No es un indulto, es un perdón médico. Eso está determinado exclusivamente por la opinión de médicos de primer nivel", expresó Kuczynski en declaraciones a la radio RPP, y que la investigación periodística hecha por el programa Cuarto Poder, recoge como dato revelador.

© REUTERS/ Enrique Castro-Mendivil El expresidente peruano Alberto Fujimori declara ante la Justicia por secuestro de periodista en 1992

Según la investigación, días antes de la concreción del perdón, el 24 de diciembre, Kuczynski cambió legalmente la figura del indulto como estrictamente una potestad presidencial, para trasladarla a un asunto en el cual un grupo de médicos tiene la autoridad para decidir si procede o no.

Esto se vio reflejado en una resolución del Ministerio de Salud, emitida el 5 de diciembre que, entre otras cosas, otorgaba al reo la posibilidad de poder elegir a uno de los doctores que conforman la Junta Médica que ve su pedido de indulto.

El doctor Juan Postigo, médico tratante y hombre de confianza de Fujimori, conformó finalmente la mencionada junta que concluyó que el estado de salud del expresidente ameritaba el indulto.

© AP Photo/ Martin Mejia CIDH: indulto a Fujimori avala la impunidad en Perú

Sin embargo esta no sería la única irregularidad, pues el expediente del indulto al exmandatario no sólo no fue presentado al Congreso y a la Defensoría del Pueblo (organismo autónomo que supervisa los deberes administrativos del Estado) a pesar de sus pedidos, sino que fue entregado exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el mencionado expediente se descubre que existen trámites hechos por entidades del Poder Ejecutivo con una semana de anticipación a la fecha de pedido del indulto por parte de Fujimori.

Indulto en tiempo récord

El expresidente solicitó formalmente su perdón el 11 de diciembre, sin embargo una semana antes el Instituto Nacional Penitenciario (encargado del sistema carcelario de Perú), emitió un informe injustificado donde hace constar que Fujimori no registra intentos de fuga, además que se emite un Informe social del reo.

Esto hace pensar que desde el gobierno ya se estaba trabajando con anticipación en los trámites para algo que Fujimori aún no había solicitado, afirma la investigación.

Además, en el expediente del indulto se ha descubierto la existencia de dos Actas de Junta Médica, cuando lo normal es que exista una sola.

La primera Acta fue emitida con fecha del 17 de diciembre del año pasado y concluyó que la salud de Fujimori no corría un peligro mortal, por lo que no se pronunció a favor del indulto.

La segunda Acta fue emitida dos días después y la misma junta de médicos modificó las conclusiones afirmando que el exmandatario corría riesgo de muerte, por lo que recomendó que se le otorgue el perdón presidencial.

© REUTERS/ Guadalupe Pardo Congreso de Perú admite moción para destituir al presidente Kuczynski

Por su parte, el 20 de diciembre, Juan Falconí, Director de la Comisión de Gracias Presidenciales (oficina presidencial que evalúa los pedidos de indulto), solicitó las historias clínicas de Fujimori con carácter de "muy urgente", documentos que le fueron alcanzados de inmediato cuando existen reos que solicitan lo mismo bajo tiempos de espera de seis meses o más.

Falconí, sin embargo, no debió pedir las historias clínicas de Fujimori, pues según reglamento esa tarea le corresponde al Director del Penal de Barbadillo, donde estaba encarcelado el exmandatario.

Finalmente, el informe del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde el presidente se estaba atendiendo por un cáncer en la lengua, llegó a manos de la Comisión de Gracias Presidenciales el día 26 de diciembre, dos días después que el indulto ya había sido aprobado y firmado por el presidente Kuczynski.

Todas las irregularidades descubiertas en el indulto avivan las sospechas de que Kuczynski había tomado la decisión de liberar al expresidente como herramienta para salvarse del fallido primer proceso de "vacancia presidencial" (destitución) que le planteó el Congreso, y que tuvo lugar el 21 de diciembre.

En este primer intento de destitución, fue el accionar del hijo del exmandatario, el congresista Kenji Fujimori, lo que salvó a Kuczynski de tener que dejar el cargo.

En la votación, Kenji Fujimori logró convencer a otros parlamentarios de su bancada para votar en contra de la destitución del Presidente.

Luego del descubrimiento de irregularidades en el expediente, la idea de que Kuczynski indultó a Fujimori a cambio de no ser destituido, cobra mayor fuerza.

El expresidente fue condenado a 25 años de prisión por la muerte de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), realizadas por el grupo militar encubierto Colina, así como por el secuestro del periodista Gustavo Gorritti y el empresario Samuel Dyer.