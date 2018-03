Expresidente peruano Toledo dice que no tiene acceso a la justicia en su país

"Yo no tengo acceso a la justicia, la justicia tramita, no quiere escuchar, rechaza todos nuestros habeas Corpus, rechaza todos los pedidos de mi defensa porque quieren distraer la atención del dinero que se han hecho con la Carretera Interoceánica; ¿por qué quieren encontrar un chivo expiatorio?, lo que más me indigna es esta justicia vendida, que no tiene independencia", dijo Toledo en entrevista telefónica con RPP.

Toledo fue acusado en 2017 de estar involucrado en los sobornos de la empresa constructora Odebrecht, luego de que el exdirector de la empresa, Jorge Barata, declarara que le había entregado 20 millones de dólares por la concesión de la construcción de dos tramos de la Ruta interoceánica Brasil-Perú.

El dinero, según Barata, fue depositado en cuentas del empresario Josef Maiman.

La policía allanó la vivienda de Toledo, y el 9 de febrero de 2017 el juez Richard Concepción le dictó prisión preventiva de 18 meses y ordenó su captura internacional.

"Tengo tres levantamientos del secreto bancario, entonces que me diga Barata, que me diga Maiman dónde está el dinero que teóricamente dicen los medios que me han dado, 20 millones de dólares y, si me lo dicen, yo me hago responsable", aseguró Toledo en la entrevista.

El 13 de marzo la Corte Suprema de Perú aprobó el cuaderno de extradición de Toledo, que ahora pasó al Ministerio de Justicia y luego irá al Consejo de Ministros para su aprobación y envío al Departamento de Estado de EEUU.

"No voy a opinar de la extradición", afirmó Toledo sobre el pedido que existe en su contra, "lo único que sé es que no tengo acceso a la justicia en Perú; están tratando de ponerme en la cárcel y después preguntarme, ¿es cierto que el señor Barata le dio 20 millones de dólares?".

Toledo argumentó sobre la politización de la justicia que "ese señor juez Concepción ha sido candidato del fujimorismo por un distrito de Junín (centro-oeste)".

En un principio, los abogados del exjefe de Estado informaron que se encontraba en Francia, pero el Consejo de Ministros de Perú indicó el 10 de febrero de 2017 que Toledo se hallaba en la ciudad estadounidense de San Francisco (suroeste).

El expresidente peruano indicó al medio local RPP que el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski no tiene "libertad para operar por el resurgimiento del fujimorismo".

Ante la pregunta de qué opina sobre la "vacancia presidencial" [destitución] que enfrentará Kuczysnki en el Congreso el 22 de marzo, Toledo dijo que "ha sido elegido democráticamente, pero ahora no tiene grado de libertad para operar porque lo tiene chantajeado el resurgimiento del fujimorismo".

El Congreso de Perú aprobó el 15 de marzo una moción para tratar el 22 un nuevo pedido de destitución de Kuczynski por "incapacidad moral", a raíz de sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

"Hay una combinación del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) con el fujimorismo para desestabilizar" el país; "eso genera más desempleo y pobreza", agregó Toledo.

Toledo fue un opositor del Gobierno Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo triunfo electoral puso fin al régimen autoritario que había impuesto el ahora exmandatario.

Toledo está considerado prófugo de la justicia de su país, donde pesa contra él una acusación de haber aceptado un soborno de 20 millones de dólares para conceder la construcción de dos tramos de la Carretera Interoceánica a la empresa brasileña Odebrecht.

De hecho, todos los principales dirigentes y expresidentes peruanos soportan acusaciones similares.

En febrero pasado el exdirector en Perú de Odebrecht, Jorge Barata, declaró a fiscales peruanos que realizó contribuciones a las campañas electorales de Toledo, de la líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, del actual presidente Kuczynski y de los expresidentes Alan García (1985-1990 y 2006 —2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Humala y su esposa Nadine Heredia se encuentran en prisión domiciliaria.