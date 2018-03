Partidos venezolanos que no irán a elecciones presidenciales quedan fuera de legislativas

CARACAS (Sputnik) — Los partidos políticos venezolanos que decidieron no participar de las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo tampoco podrán postular aspirantes para las legislativas regionales y municipales, informó la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tania D'Amelio.

"Fueron 14 organizaciones nacionales, una organización que es el grupo de electores y una iniciativa propia, esos fueron los que postularon para las presidenciales, por supuesto las mismas organizaciones nacionales que postularon, que estamos en esta fase ahorita, son las únicas que deben postular a los legisladores", aclaró D'Amelio durante una entrevista en el canal estatal Venezolana de Televisión.

Además, la rectora recordó que los partidos opositores como Primero Justicia, Voluntad Popular y Partido Unión y Entendimiento (Puente) no podrán participar en estos comicios porque no cumplieron con la renovación de esas organizaciones ante el CNE, dijo que no se trata de que "se les está violando el derecho a la participación".

La reprogramación del cronograma electoral señaló D'Amelio, forma parte del proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición llevado a cabo en República Dominicana en enero de 2018.