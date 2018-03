Defensor del Pueblo de Colombia pide que se condicione reinicio de diálogos con ELN

"Si en esa mesa no está "Pablito" (comandante del ELN), no está "Satélite", que es el responsable de la muerte de policías en Arauca (frontera con Venezuela), no está "Uriel", (comandante del frente en el departamento) del Chocó y no está "Cholo" (presunto responsable de la muerte de un líder social), no tiene sentido abrir la negociación, pues son actores decisivos para que en Colombia pueda haber paz", dijo Negret, según su despacho.

© REUTERS/ Jaime Saldarriaga Presidente de Colombia ordena reanudar conversaciones de paz con la guerrilla ELN

De igual forma reiteró su llamado para que el Ejército de Liberación Nacional (ELN, última guerrilla activa en el país) abandone conductas que vulneran los derechos humanos, como el confinamiento, el reclutamiento infantil y uso de minas antipersonales.

"En persona he estado más de diez días en las zonas más conflictivas del Chocó (suroeste), en el municipio de Truandó encontramos que hay, desde julio pasado a hoy, 16 niños menores de 14 años reclutados en una comunidad que se llama Magual, no había minas antipersona y hoy esa zona está sembrada de esos artefactos", denunció el funcionario.

Negret señaló que aunque celebra que el Gobierno y el ELN hayan decidido reactivar las negociaciones de paz en Quito, consideró que las mismas "tienen que reiniciar devolviéndole los 16 niños a la comunidad, levantando donde han sembrado las minas".

Lea también: Guerrilla colombiana del ELN reitera su posición de seguir diálogos de paz con Gobierno

Los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN, que se mantienen de manera pública desde febrero de 2017, fueron suspendidos por el presidente Santos el pasado 29 de enero, dos días después de que esa guerrilla atentó contra una comisaría en Barranquilla (norte) y dejó seis policías muertos y 40 más heridos.

Dicha acción hizo parte de una seguidilla de atentados contra la infraestructura del país y la Fuerza Pública que cometió el ELN desde la madrugada del pasado 10 de enero, luego de que venció el cese del fuego de 101 días que ambas partes sostuvieron.

Sin embargo, el lunes, el presidente Juan Manuel Santos anunció que decidió retomar los diálogos de paz con el ELN debido, según dijo, a que esa agrupación cumplió con la tregua anunciada durante la jornada electoral del domingo, durante la cual los colombianos eligieron el nuevo Congreso de la República.

El ELN, por su parte, anunció que acudirá al llamado que hizo Santos para reanudar los diálogos de paz.