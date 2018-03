Presidente de Perú afirma que se defenderá en Congreso y no renunciará

"Saben que esto está mal, muy mal, se está encubriendo otras cosas; yo me voy a defender, no renunciaré", indicó el jefe de Estado en la ciudad de Puno (sur), donde declaró la viabilidad de la construcción de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales, publicó la agencia estatal Andina.

© REUTERS/ Guadalupe Pardo Los partidos opositores de Perú presentan nueva moción para destituir al presidente

Los partidos opositores Frente Amplio (izquierda), Nuevo Perú (izquierda), Alianza Para el Progreso (centroderecha), la Alianza Popular Revolucionaria Americana (centroizquierda) y Fuerza Popular (derecha) presentaron la moción en el Congreso con 29 de las 26 firmas necesarias.

El próximo 15 de este mes en el Pleno del Congreso "se va a admitir la moción al debate", pero aún no hay fecha para la votación final, "no se sabe si se va a votar ese día o lo postergan para el otro jueves", informaron a Sputnik desde la oficina de prensa del legislativo.

El congresista César Villanueva, de Alianza Para el Progreso, publicó el jueves en la red social Twitter que, ante la moción, Kuczynski "tiene dos caminos: la dignidad de la renuncia o el deshonor de la vacancia presidencial".

Le puede interesar: Presidente de Perú afirma que no hay causal para pedir su destitución en el Congreso

© REUTERS/ Guadalupe Pardo Nueva solicitud de vacancia de presidente peruano se tratará en Congreso el 16 de marzo

La moción de "vacancia" fue presentada bajo el argumento de que existen nuevos elementos, después del primer pedido de destitución presentado el 21 de diciembre de 2017, que demuestran "incapacidad moral" del mandatario para ejercer su cargo debido a sus posibles vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, inmersa en un escándalo de corrupción.

Uno de esos nuevos elementos son las cinco visitas que recibió Kuczynski, entre marzo del 2004 y junio del 2005, del exdirector de Odebrecht en el país, Jorge Barata, cuando era ministro de Economía.

El hoy jefe de Estado aseguró que no ha "hecho nada".

"Si me muero hoy, San Pedro me dirá: 'Tú has actuado bien'; mi conciencia está limpia y no dejaré que traidores no me dejen trabajar, es lo único que pido, que me dejen trabajar", afirmó.

La moción de "vacancia" presentada el 21 de diciembre pasado fracasó en el Congreso por ocho votos.