Un infierno en la tierra: las hijas que perdió Guatemala

Según las investigaciones, las menores murieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un centro de Estado ubicado en el municipio de San José Pinula, aledaño a la capital, durante una protesta para denunciar malos tratos y abusos sexuales.

Fue en la protesta que las menores empezaron a incendiar colchonetas, pero el fuego se descontroló y no pudieron escapar del salón donde estaban encerradas bajo llave, de acuerdo con las pesquisas.

"No las hemos olvidado" y "Justicia para la niñas", señalaban algunas pancartas en la caminata.

Carolina Escobar, directora de Casa Alianza, una organización independiente y sin ánimos de lucro dedicada a la defensa y recuperación de niños de la calle en Guatemala contó a Sputnik que la masacre vivida hace un año "fue un parteaguas en la situación de la niñez y la adolescencia del país".

Hace un año 41 niñas murieron y 15 resultaron heridas en hogar estatal de #Guatemala



En el #HogarSeguro

las jóvenes fueron encerradas y perdieron la vida en un incendio, a pesar de que gritaron rogando que abrieran las cerraduras https://t.co/dryIw72UlY pic.twitter.com/ukYluOIy27 — teleSUR TV (@teleSURtv) 8 de marzo de 2018

​"Este hecho aceleró procesos de sociedad civil que se venían empujando antes y que no cobraban fuerza por la falta de voluntad política", afirmó Escobar.

La directora comentó que este suceso trágico también influyó en las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer que este año se vivieron con mayor intensidad entre las guatemaltecas y movieron a las mujeres al paro internacional y a las marchas comprometidas.

En el momento del incendio habían más de 600 niños y adolescentes en este "hogar seguro", un lugar que diseñado para una capacidad máxima de 250 personas. "Varias de las niñas muertas habían pasado por Casa Alianza y antes de los hechos de marzo de 2017 habían sido trasladadas a este nuevo hogar", contó Escobar.

"Todo fue muy confuso, hubo muchas cosas que se hicieron mal. La Policía con escudos y armas estaba al cuidado tanto del aula donde estaban las niñas como del auditorium de los niños y adolescentes varones. Esto no es una medida legal ni aceptable para un hogar de menores", denunció.

La entrevistada contó a Sputnik que al día de hoy las sobrevivientes continúan gravemente afectadas, física y emocionalmente: "Algunas con bloqueos totales, otras con intenciones suicidas de un día sí y otro no".

María del Carmen Urías, madre de una de las niñas fallecidas hace un año en el incendio de un hogar estatal de Guatemala, coloca velas en su recuerdo.



Así han conmemorado las mujeres de todo el mundo el 8M ⬇️ https://t.co/x4iEgY91Pz pic.twitter.com/ARi0qY3tw9 — Desalambre (@desalambre) 9 de marzo de 2018

​Escobar recordó con pesar que la primera divulgación del caso en las redes sociales fue una ovación por la muerte de "adolescentes delincuentes o pandilleras". Solo una de las víctimas tenía registros de ser una adolescente en conflicto con la ley, pero ya no estaba institucionalizada por es ese motivo.

© REUTERS/ Marcos Brindicci Mujeres argentinas reivindican como propios reclamos del paro internacional

Luego se difundió que las 56 eran víctimas de delitos de abuso o de abandono. El hogar Virgen de la Asunción agrupaba a niños y niñas con diferentes perfiles: casos sociales, discapacitados, madres adolescentes con hijos, "en general habían todos los perfiles pero sin un recurso humano idóneo para atenderlos", lamentó Escobar.

Incluso trascendió que algunos de los monitores eran militares. Hubo muchas irregularidades como denuncias de violencia sexual y niñas que escapan y las devolvían al mismo centro.

© AP Photo/ Moises Castillo Las muñecas representan a las 41 niñas guatemaltecas que fallecieron en el incendio

Todas estas irregularidades se dieron en un espacio "muy bonito". Virgen de la Asunción es una megaciudad con estilo del siglo XIX pero que distaba del sentido y el enfoque del cuidado. "En este país aún permanece la concepción de que cuidar a niños y a niñas es trabajo de cualquiera y no precisa de formación, especialidad ni aptitudes", afirmó.

Sin embargo la directiva se sigue preguntando "por qué nadie les abrió ese candado si durante nueve minutos estuvieron gritando y se estaban quemando a temperaturas altísimas".

© REUTERS/ Paulo Whitaker Las mujeres salen a la calle en Brasil contra la violencia y por despenalizar el aborto

Ella misma se responde: "Esto tiene que ver también con que no hay un sistema de protección integral para la niñez y adolescencia". Guatemala ratificó la convención de los derechos de la niñez en 1990 y 13 años después el poder legislativo aprobó la Ley de Protección Integral, "pero realmente es una ley insuficiente que nació sin reglamento y no empuja un sistema real", aseguró Escobar.

Este 5 de marzo, organizaciones sociales lamentaron que a un año del incendio el sistema de protección a menores esté obsoleto y advirtieron sobre la posibilidad de que ocurra un hecho similar en la red de refugios estatales que resguarda a menores víctimas de algún delito o abandono.

"En la parte política no hay una voluntad porque la niñez no da resultados inmediatos como un puente, una carretera o como un edificio. Además que no votan. La clase política no ha entendido que, si no ponen a la niñez en el centro de todas las agendas esto no sale", concluyó la directiva.

En Guatemala, familia de niñas fallecidas en incendio exigen justicia https://t.co/OFxaelbF2B pic.twitter.com/wxNO7mkIln — La Primera Edición (@laprimeraed) 9 de marzo de 2018

​"No las hemos olvidado"

Las mujeres guatemaltecas han completado un lustro de acciones por reivindicar estos hechos. El apoyo a las causas judiciales ha sido primordial. Escobar contó a Sputnik que existen dos tipos de juicio, las audiencias de tipo penal en donde están señalados los funcionarios de Estado que han sido procesados por la masacre.

Luego están los procesos legales de protección "en los que pedimos restitución de derechos para las sobrevivientes. Son dos procesos distintos pero importantes ambos", aclaró Escobar.

También hubo diferentes espacios donde se abrieron debates y discusiones, con la presencia de feministas reconocidas como la antropóloga argentina Rita Segato, quien calificó este hecho de genocidio.