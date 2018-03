Ecuador y Perú se proponen desminar una de las zonas más sensibles de la guerra de 1995

"Hoy se planifican las actividades que cumplirá la Unidad Binacional de Desminado que opera desde 2015 en el kilómetro cuadrado de Tiwintza", una de las zonas más sensibles del conflicto, informó el comandante de la Unidad de Desminado Humanitario, Ignacio Fiallo, tras un encuentro con sus pares peruanos.

Allí dijo además que "este proceso representa un compromiso porque la tarea que realizamos es delicada y de alto riesgo, por lo que la planificación debe ser precisa y exhaustiva".

Según los estimados iniciales que se realizaron en el año 2000, entre el lado ecuatoriano y peruano se sembraron unos 41.000 dispositivos explosivos.

Las provincias ecuatorianas más afectadas fueron las de Zamora Chinchipe (sur), El Oro (sur), Morona Santiago (este), Orellana (noreste) y Pastaza (este), mientras que en Perú fueron los territorios ubicados en el noroeste del país, como Tumbes y Piura.

En un comunicado del Ministerio de Defensa, se señala que ambos países "coordinan labores para que las acciones sean efectivas y cumplan con su objetivo en el presente año", en el que se planea entregar libre de minas la zona de Tiwintza.

Lea más: Ecuador tiene plazo hasta 2022 para concluir tareas de desminado en frontera con Perú