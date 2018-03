El presidente argentino Macri anuncia un proyecto para igualar salarios entre hombres y mujeres

"Tienen mi compromiso absoluto para avanzar en este tema", sostuvo en un acto que presidió con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El mandatario reconoció que en el país "hoy son más las mujeres que no tienen trabajo, que tienen un trabajo no registrado", al tiempo que "dedican el doble de tiempo a trabajos no remunerados", lo que "limita sus posibilidades para desarrollar un proyecto de futuro".

A ello se le añade que están "poco representadas en los espacios de decisión, [aunque] no en [la alianza oficialista], Cambiemos", señaló.

"No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre, no tiene sentido, no tiene explicación para aquellos que trabajamos día a día con ellas", afirmó desde el Centro Metropolitano de Diseño en Buenos Aires.

Ha llegado el momento de que "demos un paso superador y aprovechemos esta fecha para realmente lograr avances concretos no solo palabras, en igualdad de género, de oportunidades entre mujeres y hombres", añadió.

Lea más: Mujeres en Chile perciben salarios 31,7% menores que los hombres

El mandatario anunció que la alianza gobernante presentará este mismo 8 de marzo "un proyecto de ley con cambios para avanzar en la equidad de género y la igualdad de oportunidades en todos los planos, especialmente en el trabajo".

El Gobierno también ampliará la licencia por adopción, fertilidad asistida y la de paternidad, "fundamental para avanzar hacia una crianza realmente compartida", aseguró Macri.

La licencia de paternidad en Argentina es en la actualidad de dos días corridos, mientras que hasta el momento no existe ninguna ley que determine las licencias por maternidad o paternidad adoptiva, una decisión que es delegada en la empresa si no está estipulada en el convenio colectivo de trabajo.