Activista uruguaya: ley contra violencia de género debe prevenir asesinato de mujeres

"No queremos una ley que actúe cuando la mujer ya ha sido asesinada, queremos mecanismos que prevengan que esa mujer sea asesinada; es un disparate el número de feminicidios que se registran en Uruguay", señaló Negreira, que hace parte del Paro Internacional de Mujeres en este país.

Con apenas 3,3 millones de habitantes, Uruguay registró 34 feminicidios en 2017, mientras que en lo que va de este año seis mujeres han sido asesinadas por el simple hecho de serlo, según datos de la Coordinadora de Feminismos.

En diciembre del pasado año la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley integral contra la violencia de género, después de que en el mes anterior el Senado dio media sanción a la iniciativa.

La ley establece más políticas de prevención y atención hacia las mujeres, como el acceso a la justicia y medidas de protección, y reconoce "la necesidad de adoptar políticas educativas, culturales y comunicacionales para la erradicación de pautas culturales que sustentan la violencia", por lo que se considera "indispensable la sensibilización y participación de todas y todos", añade el texto de la norma.

También incluye la tipificación del feminicidio.

"Si bien se puede considerar un avance", sostuvo Negreira, "también vemos que no se destina el presupuesto suficiente para que esa ley sea aplicable".

La activista explicó que "hay distintos organismos del Estado que están en deficiencia con respecto al presupuesto, como es el caso del Ministerio de Desarrollo Social, o cómo trata el Ministerio del Interior los casos de policías que han cometido delitos de violencia de género".

Por ello, Negreira considera que "la ley no es suficiente" y que se necesitan mecanismos tanto de prevención como de contención para el proceso, insistió.

"También hacen falta refugios, porque si las mujeres no tienen adonde ir, no pueden denunciar porque no pueden volver a casa con el agresor", que generalmente es su pareja, indicó.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se llevará a cabo en Montevideo una marcha a partir de las 18:00 hora local (21:00 GMT) en la céntrica Plaza Libertad y también hay convocadas manifestaciones en otros departamentos del país, como Maldonado (sur), Rivera, Salto y Artigas (norte).

"La marcha del año pasado en Montevideo fue masiva, acudieron unas 300.000 personas, y esperamos que este año sea igual o más numerosa", indicó Negreira.

Además de mostrar el rechazo a los feminicidios y a la violencia machista, el objetivo de las diferentes movilizaciones es protestar contra los techos de cristal, la brecha salarial o el trabajo invisible y no remunerado que realizan muchas mujeres.

En Uruguay, el tiempo destinado por las mujeres al trabajo no remunerado asciende a 35,6 horas semanales, mientras que el de los hombres es de 15,4 horas, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La Cepal advierte que este fenómeno "restringe la autonomía económica" de las mujeres.

El trabajo no remunerado de las mujeres "es el soporte de las sociedades, sustenta la economía y su valor debe reconocerse en las cuentas nacionales", recomienda el organismo.

La Cepal también indica que, en promedio, al menos 12 mujeres son asesinadas diariamente en América Latina y el Caribe por el hecho de ser mujeres.

El paro mundial convocado para este jueves invita a las mujeres a que no acudan a sus puestos de trabajo ni realicen tareas en el hogar ni cuidados.