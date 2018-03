Expresidenta argentina presenta ante el Congreso su primer proyecto como senadora

"Hoy presentamos un proyecto de ley para ponerle un freno al festival de sociedades off shore y cuentas en paraísos fiscales en que se ha convertido el Gobierno", informó la exmandataria en su cuenta oficial de Twitter.

Hoy presentamos un proyecto de ley para ponerle un freno al festival de sociedades off shore y cuentas en paraísos fiscales en que se ha convertido el Gobierno de Cambiemos.https://t.co/lDM5jbnPln pic.twitter.com/AEc5EfZqfX — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 7, 2018

​Los ciudadanos que intervengan o figuren en sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales no podrán ejercer cargos públicos, de acuerdo al texto propuesto por la exmandataria, quien asumió como legisladora en diciembre de 2017 tras mantenerse alejada de la primera línea política en los últimos dos años.

© AFP 2018/ Juan Mabromata Diputados de Argentina aprueban reforma tributaria con cambios a iniciativa de Gobierno

La medida pretende establecer un límite al Gobierno de Mauricio Macri, dado que algunos funcionarios del Ejecutivo se vieron involucrados en los papeles de Panamá (fue el caso del propio presidente) y de los denominados "Papeles del Paraíso" (como el ministro de Finanzas Luis Caputo).

La exmandataria considera que "la gota que rebasó el vaso fue la designación de un especialista internacional en lavado de dinero y evasión impositiva al frente de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)".

Fernández de Kirchner se refirió así a Leandro Cuccioli, nuevo administrador de la AFIP, el ente recaudador del país, "quien además tiene toda su plata en el exterior", añadió.

Argentina dejó de recaudar 21.406 millones de dólares, el 4,4 por ciento de su Producto Interior Bruto, debido a estas estructuras opacas, afirmó la senadora.

Detalles del proyecto

La iniciativa asume que las maniobras de evasión impositiva de empresas multinacionales se articulan a través de paraísos fiscales, que albergan dinero en su mayoría no declarado, lo que puede llevar al delito de evasión fiscal, cuando no de lavado de dinero.

"Estas estructuras financieras podrían haber sido utilizadas para blanquear fondos del lavado de dinero y del narcotráfico a escala global, delitos perseguidos en el mundo entero y que preocupan a los organismos internacionales, incluido el G20 que se reunirá en nuestro país", señala la legisladora.

© AP Photo/ Natacha Pisarenko Renuncia abogado de expresidenta argentina en causa por encubrimiento del atentado a AMIA

Por ello el proyecto sugiere que ninguna persona involucrada en una sociedad de este tipo pueda ser funcionario público en cualquiera de los tres poderes del Estado.

Para ello es necesario modificar la normativa 25.188 sobre la Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Ningún ciudadano que aspire a ejercer un cargo en el Estado podrá prestar servicios en estructuras jurídicas radicadas en el exterior que estén en territorios "no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal", en países identificados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como no colaboradores en la lucha contra el lavado y financiación del terrorismo, o en "jurisdicciones off shore", indica la iniciativa.

El proyecto de ley también prohíbe que un aspirante a un cargo público tenga títulos, valores, o depósitos de dinero en paraísos fiscales.

Fernández de Kirchner asumió como senadora en representación de su fuerza Unidad Ciudadana tras quedar en segundo lugar en las elecciones legislativas del pasado 22 de octubre, por detrás del candidato oficialista al Senado por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich.